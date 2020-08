Santiago Llovo presenta un nuevo libro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

18/08/2020 05:15 h

Hoy • 18.00 horas • Casa de cultura Porto do Son • La historia de la salazón en la comarca, y en especial en la localidad de Porto do Son, se incrementa esta tarde con la puesta de largo de la obra del investigador Santiago Llovo Taboada, que presenta su nueva creación, A salga no Son. En el libro, el autor desgrana los pormenores de esta actividad industrial tradicional y que tuvo una gran importancia en el municipio. Estará arropado por diversas autoridades, entre ellas, la conselleira do Mar, Rosa Quintana Carballo; el alcalde de la villa, Luis Oujo Pouso; y la directora de la editorial Andavira, Lucila Ventoso Casais, entre otros.