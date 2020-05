0

La Voz de Galicia Alicia Fernández

22/05/2020 05:05 h

En el momento de escribir este artículo, todo hace pensar que la peregrina idea de implantar un sistema de cita previa para poder acudir a los arenales se va a descartar, y en su lugar se exploraran otras vías entre la Xunta y la Fegamp. Aunque quizás, en primer lugar, estaría bien definir claramente quien tiene esas competencias. Algo que no es tan claro como parecía.

Yo soy partidaria de tirar de sentido común, como en todo. Si escogemos esa vía, y según el plan de control de la Xunta, en Galicia hay casi 400 zonas de baño con condiciones óptimas, de las que 54 están en la península que forma la comarca de Barbanza. Pues bien, lo primero sería segmentar y separar arenales como Silgar o Riazor, de otros como Barraña o Cabío y de otros como las Furnas o Aguieira. Por no decir de muchos pequeños arenales que usan solo los vecinos del lugar. Porque claro, hablar de cita previa o cualquier otro sistema a las bravas, sin segmentar, ya lo hace poco creíble de origen.

Es más, salvo que hubiese una avalancha de guiris fuera de lo habitual, que por las limitaciones de cámpings, casas de turismo rural y hoteles no es predecible, los arenales que pueden presentar problemas son pocos, sobre todo en Barbanza. Eso no quiere decir, en modo alguno, que no se establezcan mecanismos de control y seguimiento.

Lo demás es crear alarmismo y preocupación en unos ciudadanos que ya van sobrados de eso. Más que nunca, dada la excepcionalidad y sensibilidad actual, hay que exigirles a los políticos y a las administraciones que hablen solo cuando de verdad tengan algo que decir. Si no es así, mejor callados.