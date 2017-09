0

Facebook 0 Twitter 0

La Voz de Galicia á. sevilla j. m. sande

Ribeira / la voz 19/09/2017 08:51 h

Hartos de que los malos olores los persigan durante todo el año, un grupo de vecinos de la parroquia de O Pindo, en Carnota, se reunieron durante la tarde del domingo para manifestar abiertamente lo que opinan sobre la situación. Con el culo al aire, nueve residentes simularon que hacían sus necesidades en la desembocadura de la red de saneamiento, cuyos residuos terminan en la playa de San Pedro.

«A mensaxe é clara. No Pindo xa estamos ata o cu deste cheiro», afirmó el representante de los vecinos, Quino Pais, que confesó que «parece que esta é a única maneira de que nos fagan caso». El carnotano aseguró que los problemas se han incrementado en los últimos meses y que el pico se experimenta cada verano. «É unha situación que nos afecta a todos. Calquera persoa que vaia polo paseo marítimo xa sabe que é insoportable estar alí. Hai un bar no que é imposible pasar máis de cinco minutos na súa terraza por culpa do tufo ¿como queremos que veña xente ata aquí?».

Por ello, desde hace varias semanas recogen firmas con el objetivo de trasladárselas a la Xunta y a Augas de Galicia. «A xente vai colaborando. Todo o mundo leva follas para os seus postos de traballo. Polo momento non hai reconto, pero debemos andar preto das mil», explica Pais, que apunta que las remitirán a los responsables cuando alcancen las tres mil.

Más medidas

En los próximos días enviarán una muestra del agua de la playa de San Pedro a un laboratorio homologado por la Xunta: «Queremos esperar a que haxa uns días de seca, porque é cando se ve como baixa a auga. Creemos que esta praia non é apta para o baño e pretendemos comprobalo». Además, afirma que plantean llevar el tema al pleno ordinario de Carnota a través del PSOE: «Os veciños pensamos en anular o pago do saneamento, pero segundo a lei sería discriminatorio para outros pobos, polo que habería un problema importante. Aínda así, tras consultalo cun avogado, falamos de non pagar temporalmente ata que o reparen».

La meta que persiguen los vecinos de O Pindo no es otra que conseguir que se termine cuanto antes la conexión del nuevo sistema. «É unha obra importante e sabemos que non será fácil. Xa hai quen nos comentou que non vai a funcionar na vida». Sin embargo, el representante vecinal reconoce que lo importante es que se arranque con las obras cuanto antes, ya que los malos olores son insoportables.

«A este paso vamos a quedar catro no pobo. Calquera turista coa cheirume que temos por aquí escapa a correr», explica resignado el propio Pais, que reconoció que un operario de la empresa que gestiona el tratamiento de residuos estuvo la pasada semana en el lugar para comprobar si era posible reparar las tuberías.

«Está rota e a bomba cando a poñen a funcionar, co vella que está, non vai moi alá», indica Quino. Por el momento, no tienen pensado mostrar sus posaderas de nuevo, aunque no descartan que vuelvan a salir a la luz.