Sanidade confirma la contratación de los mir para reforzar el servicio después del verano

Alfonso Rueda saludando a personal sanitario esta mañana en el homenaje que se realizó en el Hospital do Salnés. MARTINA MISER

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, confirmó la intención de mantener el refuerzo de personal sanitario con los residentes de cuarto año que ya prestaron servicio durante el verano en las siete áreas sanitarias de Galicia. «Estamos planificando as necesidades e preparando un plan de recursos humanos no Sergas, pero a inmensa maioría deses residentes vanse quedar». El conselleiro hizo estas declaraciones con motivo del «agarimoso e merecido» homenaje que la Xunta le rindió a personal sanitario esta mañana en el Hospital do Salnés.

La elección del lugar no fue casual. Esta es una de las áreas sanitarias que sufrió más presión asistencial debido a la afluencia turística: «É un bo exemplo, pero calquera área sanitaria de Galicia fixo este verán as cousas francamente ben», abundó el presidente, Alfonso Rueda.

Aparte del agradecimiento expreso a los 48.000 trabajadores del sistema público gallego por su esfuerzo y dedicación, ese fue el mensaje que hoy quiso lanzar el Gobierno gallego a la ciudadanía: «Cada día, cada hora, a sanidade pública galega funciona», es el lema con el que arrancó la proyección de esta mañana en el salón de actos del hospital comarcal.

Tanto Rueda como Gómez apelaron a los datos para acallar las críticas y contrarrestar la visión «apocalíptica» y de «desastre» que dibujan algunos sectores de la sanidad pública. «As críticas á sanidade pública son bastantes comúns en todas partes, incluso por enriba das cores políticas, e claro que hai cousas que mellorar, sempre unha tarefa inacabada (...), pero sempre é noticia o que non vai ben e eu quero resaltar o que vai ben», indicó el presidente.

El Sergas planea extender a todo el año los refuerzos de los centros de salud Ángel Paniagua

Y entre lo que fue bien este verano, argumentan desde la Xunta, está la apuesta por contratar a 104 mires de familia y siete de pediatría de cuarto año, que acabarán su residencia el 24 de septiembre, y crear una bolsa de voluntarios para cubrir guardias en los puntos de atención continuada a la que se anotaron 400 profesionales.

«Nun verán marcado pola falta de médicos nalgunhas especialidades que vive todo o país, a Xunta puxo en marcha un plan específico, dotado de 12,5 millóns de euros, para garantir a asistencia sanitaria de calidade a todos os galegos e galegas e que permitiu que a sanidade pública galega contase de media diaria en xullo e agosto con 1.500 profesionais máis contratados que o ano pasado», apuntaron desde la Consellería de Sanidade.

Todo ello permitió, según fuentes sanitarias, mejorar los datos asistenciales del pasado verano: se programaron 1.450 cirugías más, 500 de ellas de prioridad 1, lo que supone un incremento del 8 % respecto al 2023; aumentaron un 6% las asistencias en urgencias y se mantuvo el número de pruebas diagnósticas (1,5 millones), así como el número de consultas de atención primaria. A esto hay que sumar que el 061 atendió 5.000 llamadas más durante el verano alcanzando un total de 210.000, de las que el 90 % fuero atendidas en menos de 10 segundos, y las campañas de donación de sangre, que permitieron realizar más de 11.000 operaciones y transfundir plaquetas a 5.600 pacientes oncológicos y hacer trasplantes. «Polo tanto, as urxencias dos hospitais e as dos PAC atenderon máis pacientes ca nunca, evitándose moitas hospitalizacións», señalan desde la Consellería.

«Os que pensaron que residentes de último ano non ían funcionar, equivocáronse, pasáchedes con nota. Hai que ter a humildade de recoñecer os fallos, pero tamén é realista e de xustiza recoñecer o traballo dos profesionais», apostilló el presidente tras la intervención de Rosario Lago, una residente que trabajó en el centro de salud de Vilagarcía este verano e intervino en nombre de todo el colectivo.