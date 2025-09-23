Pontecesures expropia la parcela de suelo que Valga se quedó en su centenaria segregación
El séptimo ayuntamiento más pequeño de Galicia incorpora a su territorio unos 1.200 metros cuadrados para humanizar una zona destinada a aparcamiento24 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Concello de Pontecesures cumplirá el 9 de octubre cien años. Lo hará con el que será un buen regalo para sus algo más de 3.000 habitantes. El martes 23 de septiembre del 2025, a