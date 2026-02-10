Naufraga un barco bateeiro en O Grove y siembra el mar de bidones de combustible

Un barco bateeiro, el Nueva Santa Irene, se ha ido esta tarde a pique en un polígono mejillonero frente al puerto de Meloxo, en O Grove. Tras su hundimiento salieron a flote más de una decena de bidones de combustible. Eran las 18.40 horas cuando el 112 recibió el aviso de un particular que desde el puerto de Meloxo había avistado una embarcación volcada al lado de una batea. Desde Salvamento Marítimo se movilizó el helicóptero Pesca 1, del Servizo de Gardacostas de Galicia, y la lancha Salvamar Sargadelos, que se desplazaron a la zona del siniestro. Al tiempo que se lanzaba un mayday, se solicitó a un buque multipropósito que se encontraba en el puerto, el Insuíña Grande, que participase en el operativo de rescate.

Cuando llegaron al lugar, se encontraron con que los tres tripulantes del barco bateeiro habían conseguido encaramarse sobre la batea después de que la embarcación volcase. Estos, que se encontraban en perfecto estado, fueron trasladados a tierra, donde contaron al Servizo Municipal de Emerxencias que la embarcación había escorado mientras cargaban mercancías y esta acabó volcando, según informa Europa Press.

Retirada de los bidones

Pero el operativo no finalizó con el rescate, pues parte de esa carga salió a flote. En concreto, varios bidones de plástico cuadrados que llevaban en su interior algún tipo de combustible.

El personal de la Salvamar Sargadelos contabilizó hasta once recipientes que emergieron tras el naufragio del Nuevo Santa Irene, de 14,7 metros de eslora. Fue preciso recuperarlos para evitar problemas, por lo que se reclamó el apoyo de varias embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones del lugar del siniestro. También acudió la auxiliar del remolcador Irmáns García Nodal y el buque multipropósito que participó desde el primer momento, el Insuíña Grande. Este consiguió recuperar ocho de los bidones flotantes y remolcarlos hasta el puerto, mientras que la Salvamar Sargadelos retiró otros tres del mar. Aunque en principio se daba por recogidos todos, no se descartaba que pudiesen salir más a la superficie.

En el operativo también participaron la Guardia Civil, la Policía Local y el Servicio Municipal de Emerxencias de O Grove.