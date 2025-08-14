El alcalde de O Grove declara la guerra a las autocaravanas tras las quejas en A Toxa
O GROVE / LA VOZ
O GROVE · Exclusivo suscriptores
«Son un atentado ecolóxico», dice el regidor socialista, que anuncia una ordenanza para excluirlas fuera de cámpings y áreas específicas15 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El alcalde de O Grove, el socialista José Cacabelos, ha decidido plantarse ante el problema del autocaravanismo en el concello arousano y tras las retiradas quejas recibidas en los últimos días por residentes en A