El alcalde de O Grove declara la guerra a las autocaravanas tras las quejas en A Toxa

Leticia Castro O GROVE / LA VOZ

O GROVE · Exclusivo suscriptores

Autocaravanas estacionadas durante el mes de agosto en un párking ubicado próximo a la costa. JOSE PARDO

«Son un atentado ecolóxico», dice el regidor socialista, que anuncia una ordenanza para excluirlas fuera de cámpings y áreas específicas

15 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde de O Grove, el socialista José Cacabelos, ha decidido plantarse ante el problema del autocaravanismo en el concello arousano y tras las retiradas quejas recibidas en los últimos días por residentes en A

