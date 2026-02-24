O Salnés abre camino a hacer mastectomías avanzadas en la red de hospitales comarcales del Sergas
AROUSA
El centro vilagarciano es el primero entre los de su tamaño de Galicia en practicar una intervención endoscópica ahorradora de piel y del complejo areola-mamila24 feb 2026 . Actualizado a las 21:22 h.
Extraer un tumor maligno de la mama minimizando la invasión quirúrgica y reduciendo el impacto en la imagen corporal de las pacientes, con reconstrucción inmediata protésica. Este es el principio de una mastectomía endoscópica ahorradora de piel y del complejo areola-mamila. Una intervención integrada en la operativa de los hospitales de referencia de las diferentes áreas sanitarias del Servizo Galego de Saúde, que un equipo del servicio de cirugía general y digestiva del Hospital do Salnés acaba de practicar por primera vez, abriendo el camino a la incorporación de dicha técnica a la red de centros hospitalarios comarcales del Sergas.
El jefe del servicio de cirugía general y digestiva de O Salnés, el doctor Rafael Martínez-Almeida Fernández, explica la mecánica de la intervención realizada por miembros del equipo del centro arousano: «Esta mastectomía endoscópica permítenos a través dunha incisión mínima e da creación dunha cavidade no tecido, conseguir o campo operatorio necesario para identificar o plano de disección, e extirpar toda a glándula mamaria, conservando unha boa vascularización, realizando unha menor manipulación do tecido mamario e a creación do peto onde se aloxará a prótese mamaria da paciente».
Con una pequeña incisión
Como cualquier técnica de nueva aplicación, su primer empleo en los quirófanos del Hospital do Salnés supuso un reto técnico para los pioneros en su uso en la red de centros comarcales del Sergas. Un equipo con la doctora María Carral Freire al frente, que aplicó los conocimientos y experiencia que había aprendido junto a la doctora Alejandra García Novoa, integrante del grupo de mama del doctor Benigno Acea en el CHUAC de A Coruña, pionero en Galicia en esta técnica. Acompañada de la doctora Sanmartín y del doctor Lladró, cirujanos también en el Hospital do Salnés, María Carral realizó la mastectomía a través de una pequeña incisión de 5 centímetros en el surco submamario, al que el equipo quirúrgico accedió por un puerto único con material de endoscopia.
El jefe del servicio de cirugía general y digestiva del centro hospitalario de Vilagarcía de Arousa explica las bondades de la nueva técnica incorporada al centro a la hora de extirpar tumores malignos de mama: «Esta intervención redunda nun notable beneficio global, tanto para o equipo cirúrxico, que traballou con maior seguridade e comodidade, como para a paciente, que ten un menor risco de complicacións locais». En el caso de la persona operada, con el añadido de la obtención de «un moi bo resultado cosmético, coa reconstrución inmediata con prótese, mantendo igual obxectivo oncolóxico e prognóstico que coa mastectomía convencional», apunta el doctor Rafael Martínez-Almeida.