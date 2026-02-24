Dos personas rescatadas de madrugada por el incendio de un edificio en pleno centro de Vilagarcía

Imagen del camión del Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía en la calle del edificio incendiado durante el operativo de extinción.

Los residentes del edificio número 4 de la céntrica calle vilagarciana de San Roque sufrieron en la madrugada de este martes un tremendo susto a raíz de un incendio que requirió del rescate de dos de sus vecinos. El Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía se desplazó hasta el lugar con una autobomba ante el aviso de la presencia de, al menos, una persona atrapada. Nada más llegar, los operarios de Emerxencias se encontraron a una mujer pidiendo auxilio desde una terraza de la cual salía gran cantidad de gases. Haciendo uso del camión autoescalera del servicio, rescataron a la vecina evacuándola por la fachada.

Una vez completado el rescate, el operativo de emergencias se topó con una segunda persona necesitada e rescate, en un sexto piso. En este caso, fue evacuada por el interior del edificio en un operativo en el que también intervinieron también Policia Local, Policía Nacional, Bombeiros do Salnés y la ambulancia medicalizada del 061, esta última, ocupándose del traslado de una de las vecinas afectadas al hospital por una intoxicación leve.

Fuentes del servicio municipal informan de que el fuego produjo una importante cantidad de gases, que se extendieron por todo el piso y por el cañón de escaleras del edifcio. El pasillo de la vivienda quedó muy afectado por el fuego directo, produciendo descorchamientos en el revestimiento de las paredes. Debido a la cantidad de gases tóxicos acumulados en el cañón de escaleras y a la nula visibilidad se optó por el confinamiento de los demás ocupantes del edificio.