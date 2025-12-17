Nuevo despliegue policial en el centro de Vilanova

Martina Miser

Vilanova ha vuelto a despertarse este miércoles con un sobresalto. Desde primera hora, en la Praza do Parque se han instalado tres furgones de la Policía Nacional, que blindan el entorno del edificio en cuyo bajo tiene su sede una entidad bancaria. Varios agentes trabajan en el interior de dicho inmueble, presumiblemente registrando alguna de las viviendas del mismo. Aunque de momento no ha trascendido más información oficial, todo apunta a que nos encontramos ante un nuevo operativo vinculado, de una u otra forma, con el tráfico de estupefacientes.

Noticia en proceso de ampliación.