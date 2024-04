El PP reintegra a Matías Cañón, su candidato en A Illa apartado por maltrato, «para respectar a vontade das urnas»

Matías Cañón, en el centro de la imagen, junto al entonces delegado provincial de la Xunta y hoy presidente de la Deputación, Luis López, camino de las elecciones municipales de mayo del 2023 MONICA IRAGO

«O PP da Illa de Arousa vén de reintegrar ao edil non adscrito, Matías Cañón, no seo do grupo municipal, acadando deste xeito os cinco concelleiros na corporación, “para respectar a vontade das urnas, para reincorporar a unha persoa que sempre loitou por este concello e para proceder á mellor defensa dos intereses xerais dos veciños». De esta forma arranca la nota de prensa con la que la agrupación local de la formación conservadora ha anunciado a primera hora de la tarde de este martes su regreso al PP del que fue su último cabeza de cartel en las elecciones municipales de mayo del 2023 en A Illa de Arousa.

El propio Matías Cañón ha sido el encargado de enviar a los medios de comunicación la nota de prensa con la que se el Partido Popular concluye el cinturón sanitario que le había aplicado tras hacerse público en los márgenes de la campaña electoral a la Alcaldía de A Illa que hace doce años había sido condenado por maltrato.

González Cañón, que en el momento en el que se produjeron los hechos tenía 22 años, asumió entonces una pena de 25 días de trabajos comunitarios, que cumplió en un concello vecino. La víctima, que sufrió la rotura de uno de sus dientes y lesiones leves en la zona cervical, relató que el candidato había discutido con ella en plena calle para, a continuación, golpearla en el rostro. En el juicio, ella se presentó con un collarín.

El entorno del aspirante popular a la alcaldía isleña reconoció entonces que la sentencia existió, aunque subrayaba que fue la menor posible, muy alejada de la petición de la Fiscalía, y que, poco tiempo después, el joven cursó sin problemas la formación que lo facultó para ejercer como vigilante de seguridad, la profesión que desempeña, ya que no arrastra antecedentes penales por lo ocurrido.