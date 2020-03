0

La Voz de Galicia Leticia Castro

O Grove / La Voz 14/03/2020 21:39 h

Las dependencias del Concello de O Grove acogían ayer una charla especial sobre el coronavirus, organizada por Todogrove, que se pudo seguir a través de Youtube y Facebook. En ella participaron Luis Bamonde, pediatra y jefe de servicio del Centro de Salud de O Grove, Pedro Pardo, farmacéutico de la localidad y Javier Caneda, concejal de Sanidade, quienes coincidieron en destacar la importancia de la prevención para evitar los contagios, y aprovecharon para despejar dudas a los ciudadanos.

Bamonde resaltó que es importante mantener la limitación de los movimientos y guardar la distancia social, puesto que el virus se transmite a través de partículas de saliva, “e incluso al hablar a una distancia poco prudencial podemos contagiarnos”. Las medidas, señalaba, son necesarias por la “alta transmisión del virus”. Bamonde quiso hacer una extrapolación de los datos en base al comportamiento del virus en Wuham e Italia, señalando que si eso se trasladase a una población pequeña como O Grove, el escenario sería el siguiente: de 5 a 35 personas tendrían riesgo de fallecer, de 20 a 120 de ingresar, y de estas un porcentaje con gravedad. Lo que nos da una magnitud de a lo que podemos enfrentarnos si se expande.

Según indican los datos, la cifra se va a multiplicar por diez cada dos semanas, “pero lo bueno es que tiene vuelta atrás siempre que evitemos los contagios”. En ello coincidía el farmacéutico Pedro Pardo, que destacaba también la necesidad de hacer una llamada a la tranquilidad dada la histeria desatada en las tiendas de alimentación y farmacias, y señalaba que no hay desabastecimiento de medicamentos básicos, “non é necesario poñerse detrás dunha muralla de paracetamol, iso non vai evitar que nos contaxiemos”, y añadía que en la farmacia no quedan mascarillas desde hace diez días, porque el Estado está haciendo acopio de ellas, ni siquiera ellos las tienen . Pardo aprovechó la ocasión para resaltar que están esperando por un protocolo de actuación por parte de la Xunta, algo que considera más importante que las mascarillas.

Además de despejar dudas a los oyentes del informativo a través de Youtube y Whatsapp, e insistir en las medidas de prevención dictaminadas por el Concello de O Grove, el concejal de Sanidade quiso resaltar que, aunque a los niños no les afecte de la misma manera que a los adultos, “sí son un vehículo de transmisión hacia sus abuelos, y eso puede ser peligroso”, así que insistía en que los pequeños no queden al cuidado de los mayores en estos momentos.