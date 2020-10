Exhibición anotadora de Robertson

0

Pepe Pozas | 7

Partido notable del base malagueño. Manejó al equipo con criterio y trabajó bien en defensa.

Beliauskas | 8

Volvió a mostrar su buena mano en la larga distancia. Mejoró su rendimiento en la distribución de balón y también en defensa. Expediente muy completo.

Czerapowicz | 5

Como es habitual, ayudó mucho en el rebote. Pero no tuvo su día. Atrás lo pasó mal en el emparejamiento con Deck y en ataque no vio aro.

Cohen | 6

Va encontrando su sitio en el equipo. Dejó detalles de jugador de oficio, de jugador listo, aunque todavía le falta su mejor versión.

Birutis | 6

Esta vez no pudo bailar en el poste bajo, ante el gigante Tavares. Entregó una tarjeta correcta, sin alardes.

Oliver | 6

Buenos minutos en el tiempo que estuvo en pista. Manejó bien los hilos, no tuvo la penalización de las pérdidas de balón y colaboró con un triple.

Robertson | 9

Extraordinario en la primera parte, en la que anotó 21 puntos y fue una pesadilla para el Real Madrid. Sumó sin abusar del tiro. Y no se olvida de sus tareas en la retaguardia.

Álex Suárez | 6

Sigue cumpliendo con su rol, aunque sacó menos brillo al tiro que en jornadas precedentes. Las pérdidas de balón fueron un lunar en su hoja de servicios.

Rafa García | 6

Entró ya en el primer cuarto, tuvo cinco minutos y demostró desparpajo. Lástima del saque de banda en el que penalizó por pasarse de tiempo. No se achicó y dejó dos grandes asistencias.

Enoch | 6

Le está tocando compartir minutos con Birutis, circunstancia que los hace más caros. Pero cada vez se le ve más metido en el equipo y, sobre todo, mejor en el terreno del rebote.

Álvaro Muñoz | 6

Sigue en línea ascendente, con el corazón de siempre, aunque fue un partido muy incómodo para los treses del equipo.

Mike Daum | -

El pívot americano, al igual que el domingo, participó en la ronda de calentamiento pero no llegó a saltar a la pista. El cuadro técnico prefirió no forzar, ya que aún no está al cien por cien.