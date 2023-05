Alumnos de un colegio de Viveiro reciben asistencia médica por una plaga de carcoma

La pared de la biblioteca del CEIP Plurilingüe Santa Rita de Galdo, en Viveiro, llena de humedades.

Varios alumnos del CEIP Plurilingüe Santa Rita de Galdo, en Viveiro, han tenido que recibir asistencia médica debido a accidentes causados por el mal estado de algunas de las instalaciones de un centro del que se ha adueñado la carcoma. Es el caso del parqué del gimnasio o del suelo de las aulas de educación infantil, como denuncian los representantes de las familias. «A ANPA enviou varios escritos á Consellería de Educación informando do lamentable estado das instalacións do colexio e solicitando a pertinente reparación. É urxente a reparación do chan do ximnasio e do de infantil, así como unha solución á humidade e presenza de insectos que están a picar a nenos e nenas, ademais de acabar con todos os elementos de madeira que hai no cole», subraya la presidenta de la ANPA, Jordana Vela Méndez, que indica que todavía no han recibido respuesta de la Administración.

Desde Educación señalan que la delegada territorial estuvo recientemente en el centro y que en los próximos días acudirá la unidad técnica para valorar las deficiencias.

El colectivo que dirige Vela Méndez ha realizado un completo informe fotográfico en el que se observan con claridad los daños provocados por el insecto coleóptero en numerosos elementos de madera del centro escolar, como suelos, puertas, ventanas o tapas de persianas. También grietas y humedades de calado en espacios como la biblioteca o algunos techos. En esa línea, señala que a finales del curso pasado fue necesario cerrar un aula para llevar a cabo una «fumigación urgente» por la elevada aparición de carcoma. «E este ano podería pasar o mesmo porque coa chegada da calor volve haber moita couza», apunta, y señala que han detectado la presencia masiva de otro insecto depredador de la carcoma que ya ha causado picaduras en varios niños.

Casi treinta años

La ANPA ha convocado a las familias a una concentración pacífica el 18 de mayo. Tendrá lugar delante del colegio con el lema «Por un cole digno, sen bichos nin humidade». Más de 160 alumnos de 3 a 12 años estudian en un colegio que fue inaugurado a mediados de los noventa y que, desde entonces, no ha sufrido reformas de gran calado.