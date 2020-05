Poco a poco vuelve la normalidad

0

La Voz de Galicia s. c. a. q.

viveiro / ribadeo 02/05/2020 22:39 h

De los primeros en salir a correr ayer, a las 8.50, fue el atleta mundialista Adrián Ben por el paseo marítimo de Covas, en Viveiro. El día amaneció nublado y con algo de viento, aunque buena temperatura; no se vio, sin embargo a primera hora mucha actividad. Ni siquiera a media mañana se vieron demasiadas personas mayores; salieron muy pocos niños a esa hora en su franja horaria en Viveiro. Hacia mediodía y por la tarde sí, algo más. En Foz y en Ribadeo sí se observa ya «cierta vida y alegría» por las calles del centro, hasta ahora vacías. Poco a poco se va recuperando la normalidad, pero a cuentagotas todavía.

Hay que tener en cuenta que hay 10 municipios de los 14 que conforman la comarca de A Mariña lucense que no tienen que estar sujetos a franjas horarias para salir a hacer deporte o a pasear porque no superan los cinco mil habitantes. Hasta media tarde no se habían puesto prácticamente sanciones por parte de las Policías locales. La mayor parte de la gente cumple con las normas que nos marcan.