El Concello de Viveiro ordena precintar todas las fuentes públicas

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

viveiro / la voz 05/04/2020 20:43 h

El Concello de Viveiro procedió ayer al precintado de todas las fuentes públicas del municipio «para evitar os contaxios por coronavirus», tal como señalaban.

¿Por qué? Lo explicaba ayer la alcaldesa, María Loureiro: «O Concello tomou a decisión á vista da nota informativa sobre abastecementos de auga de consumo público con motivo da alerta sanitaria por COVID-19, ditada en data do 3 de abril, pola Dirección Xeral de Saúde Pública, pertencente á Consellería de Sanidade da Xunta».

«Nese documento -añadía la regidora-, entre outros aspectos, faise referencia ás fontes públicas, sinalando que son instalacións onde se pode ter máis contacto coas mans ou a boca e non se pode garantir a ausencia de COVID-19 na superficie das billas e doutros elementos construtivos. A Xunta recomenda que non se utilicen mentres dure esta crise sanitaria, ou, nos casos que sexa posible, que se deixen sen funcionamento e se adopten as medidas para evitar o acceso. Por tanto, por motivos de seguridade e saúde pública, as fontes públicas non poderán ser utilizadas».