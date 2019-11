Una mujer extrovertida que quería progresar y estudiaba cocina

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia m. cuadrado

viveiro / la voz 05/11/2019 05:00 h

La calle Costa do Castro conduce al cementerio de Foz. En un cuarto piso del portal 3 de esta vía se registró el fin de semana una tragedia. La noticia de la muerte de Minaene Franco no dejó a nadie indiferente. Ni a los vecinos del bloque de viviendas en el que residía con su hijo (al parecer, de alquiler), ni a amistades que viven en el municipio, en la comarca e incluso en su país de origen, y cuyas muestras de pésame se sucedieron a través de las redes sociales después de trascender oficialmente la noticia. Muchos vecinos se sorprendieron a mediodía ante la llegada de efectivos de la Guardia Civil. Algunos siguieron el operativo asomados a las galerías y a las ventanas del edificio. La llegada de la furgoneta que trasladó el cadáver generó una expectación que fue en aumento cuando un coche con sirena cruzó por la zona. No se detuvo, pero poco después se conocía la detención del hijo de la fallecida. Esta se registró sobre las 12.15 horas en la zona portuaria, a unos siete minutos a pie del domicilio familiar.

Muchos vecinos se acercaban al portal número 3 con el móvil en la mano sin acabar de creerse la noticia. Algunos apenas conocían a Minaene, pero la mayoría sí sabían quién era el hijo. Aseguraban que el joven era un chico discreto, reservado, pero correcto. Otros se negaban a creer lo que estaban leyendo. Hubo quien se cruzó con él en la calle el domingo por la tarde e incluso este lunes por la mañana. E incluso otros afirmaron haberlo visto ayer hacer gestiones en un negocio de la villa poco antes de su detención. A todos les llamó la atención el vendaje que llevaba en las manos, colocado supuestamente por las heridas. «O rapaz non era de moitas palabras, pero saudaba sempre», manifestaban vecinos, que aseguraron que la fallecida compaginaba su colaboración en un local hostelero con los estudios. De carácter extrovertido, según otros, Minaene o Mina -como se la conocía-, aspiraba a progresar y, tras cursar estudios para adultos, este año se había matriculado en el ciclo superior de Dirección de Cociña del IES de Foz. El centro convocó para hoy, a las 11.30 horas, una concentración silenciosa de 5 minutos en repulsa por el crimen. Además, el pleno aprobará esta declaración institucional: «O Concello recibiu unha triste, amarga e impactante noticia, coa que estamos absolutamente consternados. Á espera da confirmación oficial dun presunto crime de ámbito doméstico no noso pobo, o conxunto da corporación quere trasladar a súa firme condena a todo tipo de violencia. Tamén queremos enviarlles a tódolos veciños unha mensaxe de absoluta tranquilidade e de confianza nas forzas de orde público». El Ayuntamiento ha convocado una concentración silenciosa esta tarde a las ocho en la plaza del Concello.