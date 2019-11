Detenido un joven en Foz al aparecer el cadáver de su madre acuchillado dentro de una maleta

Los vecinos de Minaene Franco todavía no habían asumido su muerte cuando conocieron la detención de su hijo

La calle Costa do Castro conduce al cementerio de Foz. En un cuarto piso del portal 3 de esta vía se registró el fin de semana una tragedia. La noticia de la muerte de Minaene Franco no dejó a nadie indiferente. Ni a los vecinos del bloque de viviendas en el que residía con su hijo (al parecer, de alquiler), ni a amistades que viven en el municipio, en la comarca e incluso en su país de origen, y cuyas muestras de pésame se sucedieron a través de las redes sociales después de trascender oficialmente la noticia. Muchos vecinos se sorprendieron a mediodía ante la llegada de efectivos de la Guardia Civil. Algunos siguieron el operativo asomados a las galerías y a las ventanas del edificio. La llegada de la furgoneta que trasladó el cadáver generó una expectación que fue en aumento cuando un coche con sirena cruzó por la zona. No se detuvo, pero poco después se conocía la detención del hijo de la fallecida. Esta se registró sobre las 12.15 horas en la zona portuaria, a unos siete minutos a pie del domicilio familiar.

