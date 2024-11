Susana Gallego, abogada de Xove que vive la tragedia de cerca, en Valencia: «Isto parece 'The walking dead'»

Susana Gallego Fernández, mariñana natural de Xove que es abogada de profesión y ultrafondista CEDIDA

Como si de una serie apocalíptica se tratase: con personas y familias enteras vagando por las calles en busca de agua o comida, y con la mirada perdida tras haber presenciado una catástrofe que, según el último balance oficial, se ha cobrado ya la vida de 158 personas. Así amanecieron este viernes cantidad de poblaciones de Valencia, como explicó a La Voz Susana Gallego Fernández, abogada natural del municipio mariñano de Xove que trabaja desde hace años en la ciudad del Turia. «Isto é como 'The walking dead'. Ninguén podía imaxinar que algo así poidese pasar aquí», comenta en relación con la caótica situación que afecta a cientos de miles de personas tras el paso la dana. Sobreviven en medio de un escenario dantesco, casi apocalíptico. «A min colleume teletraballando en Valencia, pero se ese día chego a facer a miña rutina habitual teríame pillado na autovía», explica Susana, que reside desde hace tiempo en La Cala de Finestrat, una población situada unos 100 kilómetros al norte.

Cuenta que un compañero de trabajo que reside en Catarroja, una de las poblaciones más dañadas, continuaba este viernes sin agua y sin electricidad. «Quedouse sen coche e para comer quedáballe medio paquete de macarróns porque aínda non chegara a axuda», expone una mujer que critica con dureza lo que define como «descoordinación total» de las administraciones. Precisa que ni la Guardia Civil ni el Ejército han podido intervenir hasta que han recibido la autorización del Ministerio de Defensa. «No se decretou o estado de alarma porque no Estatuto de Autonomía da Generalitat Valenciana esta ten competencias exclusivas sobre Protección Civil e Seguridade Cidadá», afirma. «Non pode ser que tres días despois aínda haxa xente sen auga potable nin alimentos, lugares ós que aínda non chegou a axuda», reflexiona.

La Aemet y las hidrogáficas habían emitido alertas

Afirma que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevaba dos días emitiendo la alerta de riesgo extremo (roja), y que la Confederación Hidrográfica del Madro, río afluente del Júcar, y del Turia habían advertido del riesgo de desbordamiento y riadas. «Mesmo a Universidad Politécnica, que ten os seus especialistas, xa suspendera as clases. Pero o aviso da Generalitat non chegou ata as oito e cuarto da tarde, cando moitas poboacións xa estaban inundadas», manifiesta Gallego, que considera que, aunque la potencia del fenómeno meteorológico fue tremenda, con 630 litros por metro cuadrado en 24 horas, se podrían haber salvado muchas vidas. «É indignante porque, se chegan a avisar antes, moita xente podería ter ido para a casa sobre as tres da tarde, e desa maneira, a dana pillou a miles de persoas na autovía volvendo ás súas casas. Non se pecharon colexios... Non se fixo nada, e en Valencia o tráfico ás oito da tarde é brutal de maneira habitual», denuncia.

Según señala, durante la noche, los rescates y la ayuda «foron a golpe de 112», lo que aumentó el caos. La abogada mariñana también critica que el plan especial en caso de inundaciones de Valencia únicamente haga referencia a las presas. «Por non falar de urbanismo, porque coa desculpa de aquí nunca chove hai construcións nos cauces dos ríos, en calquera lugar», lamenta, y transmite sus condolencias a toda Valencia. «Unha sinte moita indignación porque o importante son as persoas sempre», concluye.