El promotor de una zona turística con casi 60 viviendas que solo alquila para larga duración: «Isto é un negocio, pero tamén é un servizo á sociedade»

Rego, junto a una de sus propiedades, en Viveiro. Xaime Ramallal

Una rara avis en los tiempos que corren es Manuel Rego Bermúdez, promotor inmobiliario de Viveiro que tiene en alquiler cerca de 60 propiedades. Y todas están destinadas a arrendamientos de larga duración, ninguna a alquiler turístico. «É certo que isto é un negocio, pero tamén é un servizo á sociedade», reconoce el veterano empresario, natural de Xove y que fundó Construcciones Rego en la ciudad del Landro hace más de medio siglo, en 1972. Aunque su empresa tiene en cartera alguna casa, la mayor parte de los inmuebles que alquila son pisos que, en un alto porcentaje, están situados cerca de la playa. Emplazada en A Mariña, un destino en auge en esta época postpandemia del covid y cambio climático, esa cartera inmobiliaria constituye una bicoca que le sacarían de las manos si decidiese destinarla a viviendas turísticas, donde la rentabilidad económica se dispara. Pero Manuel Rego mira más allá del dinero. «Unha familia obreira ou de xubilados, poño por caso, necesita ter unha tranquilidade para vivir. Non pode estar pendente de que chegue o mes de xuño ou de xullo para recoller os trebellos e buscar outro lugar porque o piso no que vive o van alugar a turistas. A xente ten que durmir nalgún sitio, non debaixo dunha ponte», reflexiona.

En ese sentido indica que algunos de sus inquilinos llevan cerca de 20 años en la misma vivienda. «E temos moita xente que leva 13, 14 ou 15 anos», cuenta. De ahí que, en cuanto uno de esos pisos queda libre, enseguida aparecen personas dispuestas a ocuparlo. Los precios «razonables» en relación con los sueldos de la zona son otro de los factores que hacen que sus pisos sean tan demandados. «Un apartamento de dous dormitorios con garaxe pode andar nos 350 ou 370 euros, coa comunidade aparte. Unha vivenda de tres habitacións duns 100 metros cadrados, con salón independente, cociña independente, rocho e garaxe, para unha familia con dous ou tres fillos, pode custar desde 400 a 500 euros», relata.

Entre las posesiones de Construcciones Rego destaca el antiguo hotel La Terraza, un chalé construido por un emigrante retornado de Venezuela y que durante décadas alojó a multitud de veraneantes en la zona de Covas. Sin embargo, cuando el veterano empresario lo compró para rehabilitarlo transformándolo en un chalé y seis apartamentos, decidió dedicarlo a alquiler de larga duración, con familias que residen en él durante todo el año. «Temos vivendas ás que lles poderíamos sacar moitos máis cartos, pero preferimos funcionar doutra maneira e estamos contentos co sistema que temos», analiza, y reconoce que la falta de vivienda para alquilar de manera duradera es un problema con difícil solución. Especialmente en poblaciones costeras como Viveiro. «Moita xente que ten un piso baleiro aposta pola vivienda turística porque alugándoo só no verán quítalle a mesma rendabilidade ou mesmo máis que a que lle quitaba antes alugándoo todo o ano», concluye Rego.