La segunda fase de ampliación del dique de abrigo del muelle de Burela beneficiará a más de 250 barcos

La Voz de Galicia M. CUADRADO

17/09/2020

La obra de la segunda fase de ampliación del dique de abrigo del puerto de Burela permitirá mejorar el abrigo y la operatividad para los más de 250 barcos que anualmente acostumbran a usar estas instalaciones. Los trabajos comenzaron en febrero y está previsto que finalicen en el último trimestre del año. Así lo manifestó este miércoles en Burela la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien acompañada por la presidenta de Portos, Susana Lenguas, y por representantes de la cofradía y de ABSA, entre otros, visitaron las obras del segundo martillo que ejecuta Portos y a las que la consellería destina más de un millón de euros.

Desde Mar explicaron que la misión de esta acción es reducir «a axitación do interior das dársenas, lograr maior capacidade de atraque e amortiguar a ondada que chega ao dique de abrigo». La obra consiste en ampliar el muro actual del puerto en unos ocho metros en la dirección existente y sobre la base de la infraestructura actual «e na prolongación do conxunto do espigón nuns 50 metros máis cunha aliñación que forme 120 grados coa actual». Esta obra permitirá un puerto de cinco metros de calado «e cantil de 5,60 metros protexido pola parte exterior con mantos de enrochado de cantos de máis de 2.000 kg e unha explanada superior de doce metros de anchura entre berma e cantil (..) Ademais, esta obra equipará ao peirao con escadas metálicas en aceiro inoxidable, defensas, bolardos de 50t e bitas de 65 quilos, instalacións de auga e electricidade, iluminación e varandas de aceiro galvanizado».

Desde la consellería informaron que a esta actuación se suma la de la mejora de la nave de redes, que salió a licitación con un presupuesto de más de 287.000 euros y que está en fase de contratación: «Esta actuación ten por obxecto a remodelación e acondicionamento da envolvente desta infraestrutura e con ela eliminaranse as filtracións de auga na cuberta e na fachada do edificio e distintas deficiencias relacionadas coa instalación eléctrica, entre outras. Con ese obxectivo, Portos de Galicia renovará mediante esta intervención as chapas das fachadas e a cuberta, substituirá as portas de acceso e a instalación eléctrica ao completo e saneará a estrutura mediante a limpeza, desoxidado e pintado do edificio da nave de almacenamento e reparación de redes. Ademais instalaranse un aseo e un almacén na zona central da nave». Portos también reparó la cubierta de la nave de Expomar, invirtiendo unos 40.000 euros.