Mostrarán a jóvenes todas las salidas laborales del mar para que les atraiga

La Voz de Galicia y. garcía

burela/la voz 05/08/2020 05:00 h

En todos los sectores productivos, el futuro depende del relevo generacional. La realidad es que a muchos jóvenes les atraen más otras profesiones que las ligadas al mundo de la pesca. De ahí que se lancen propuestas para que ellos y ellas puedan explorar salidas laborales pesqueras diversas. Relevo 2020 es un proyecto de GALP A Mariña-Ortegal de la mano de los otros gallegos, «centrado na capacitación de mozos e mozas, a través da formación e dun mellor coñecemento dos recursos do territorio, co fin de fomentar e acadar o relevo xeracional no sector pesquero», señalan.

Ayer fue divulgado desde el barco-museo de Burela, con presencia del alcalde Alfredo Llano, Basilio Otero, en la directiva del GALP A Mariña-Ortegal, patrón mayor y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, así como de la de Lugo, y María Calvo, oceanógrafa y coordinadora del proyecto por parte de Arenaria Coordinación.

Plazas aún disponibles

De septiembre a septiembre se desarrollarán cursos en los cinco territorios donde actúan los grupos de acción local, con 30 plazas ofertadas en total en cada uno de ellos y dos períodos formativos, de cuatro meses cada uno y una frecuencia de dos tardes o dos mañanas semanales de clases, lo cuál permitiría compaginar con otra actividad. Además, contarán con tutorías personalizadas que facilitará al alumnado un práctico asesoramiento. Aún quedan plazas disponibles y las inscripciones pueden realizarse cubriendo un formulario que hay a disposición de los interesados en la web relevo2020.org.

María Calvo, oceanógrafa e coordinadora do proxecto: «Os novos son o futuro»

O proxecto «Relevo 2020», indica a oceanógrafa e coordinadora María Calvo, «está en fase de arranque, comezando dende xuño» a tomar forma de cara ao inicio da actividade en setembro, e unha das partes iniciais é a captación de interesados, por iso o acto de onte en Burela perseguía ante todo a súa divulgación entre a poboación máis nova.

—Que interese observa neles?

—A resposta é positiva en canto este é un programa formativo que abre moitas portas e posibilidades e de xeito gratuito. Temos inscritos en todos os territorios dos GALP, a partir de 16 anos.

—Que tipo de formación se dará?

—Dáselles unha capacitación para coñecer o sector pesqueiro na súa máxima amplitude e poder orientarse no eido laboral, poder encamiñar o seu futuro. É dicir, os cursos non van únicamente destinados a que os rapaces sexan mariñeiros ou mariscadores, senón que poidan saber todas as opción vinculadas directa ou indirectamente ao sector, se quixesen emprender ou diversificar.

—O «freo» dos novos, podería ter unha orixe incluso familiar?

—Hai familias de mar nas que de xeración en xeración hai ilusión porque se continúe co mesmo traballo e outras non, que viviron unha época na pesca pero logo trataron de que os fillos tomaran outro camiño. De feito, no sector pesqueiro galego, en moitas zonas, hai xente traballadora que veu de fóra e non é de familia de mar.

Os novos deberían ter interese, resultarlles atractivo calquer traballo, no só do mar. Non creo que o problema sexa só dese sector, o problema non é o mar. No sector primario hai un problema de relevo. Os novos son o futuro.

—A falla de relevo, preocupa.

—Preocupa pero non só no sector pesqueiro, en todo o primario.