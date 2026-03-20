Muere una mujer al volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo

El vial VG-20 a su paso por la parroquia de Beade, en Vigo XOAN CARLOS GIL

Una mujer ha perdido la vida esta madrugada en Vigo tras sufrir un accidente con su vehículo en la VG-20 a la altura de la parroquia de Beade, en el punto kilométrico 11.5. Según informa el 112 Galicia, el siniestro se produjo a las 3.05 horas, cuando recibieron el aviso de un particular sobre un coche que acababa de colisionar y había volcado. Poco después recibieron otras llamadas de conductores que contactaron para advertir de la gravedad del suceso, ya que el turismo presentaba importantes daños.

De inmediato la sala de operaciones del 112 Galicia informó al servicio de emergencias del 061, bomberos de Vigo y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local. Una vez en el lugar se confirmó que en el suceso había dos vehículos implicados. En un primer momento salió de la vía el coche en el que iba la mujer, que perdió la vida y, posteriormente, otro coche impactó contra el turismo accidentado. El conductor de ese segundo vehículo resultó herido leve.

Con el objetivo de ayudar a los familiares de la víctima se activó el grupo de intervención psicológica en catástrofes y emergencias, del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.