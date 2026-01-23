Un porriñés podrá cobrar el premio del Niño a pesar de triturar su papeleta

Celebración del premio del sorteo del Niño vendido en O Porriño el pasado 6 de enero Oscar Vázquez

Un gallego podrá cobrar su participación premiada con el segundo premio del Sorteo del Niño, celebrado el pasado día 6 de enero, tras triturar la papeleta y conseguir recomponerla. Se trata de una participación vendida por un grupo de padres de alumnos del IES Ribeira do Louro de la parroquia de Torneiros, en O Porriño, con el objetivo de que sus hijos pudiesen ganar dinero para la excursión de fin de curso. La suerte hizo que cada una de ellas resultase agraciada con 15.000 euros.

Sin embargo, uno de los compradores trituró la papeleta por error, percatándose de su fallo cuando sus familiares le advirtieron de que él había comprado una participación premiada. El hombre poseía distintas papeletas no premiadas, metiéndolas en la trituradora todas.

Cuando su familia lo informó de que una de ellas había resultado agraciada, decidió ir al aparato a recuperar los pedazos y tratar de reconstruirla. Estaban en juego 15.000 euros. Con ayuda de sus sobrinos y de pinzas de depilar, fueron capaces de recomponerla, llevándola entre dos cristales hasta el lotero, que la ha dado por válida. Tal como explicó el lotero a Europa Press, no es la primera papeleta rota que recibe en estas fechas, debido a que muchos compradores las rompen sin darse cuenta del premio. «Pero normalmente en cuatro pedazos, no en más de cien», bromeó el lotero de El X de la suerte, Andrés Martínez.