La abstención de la marea permite al PP gobernar Mondariz

El nuevo alcalde, del PP, con el bastón de mando M.Moralejo El nuevo regidor, que recupera para el PP la alcaldía de Mondariz tras casi diez años M.Moralejo Saludando a los concejales de AporM, que con cinco representantes pasan a la oposición M.Moralejo Saludando al alcalde saliente, al que tendió la mano para colaborar M.Moralejo El nuevo regidor, que asegura que trabajará por los más de cuatro mil vecinos M.Moralejo Pleno de investidura de Pablo Barcia, del PP, que asume la alcaldía con tres concejales M.Moralejo Salón de plenos lleno en Mondariz en la sesión de investidura M.Moralejo Saludando a parte del público de la sesion extraordinaria M.Moralejo

Pablo Barcia es el nuevo alcalde de Mondariz. El vuelco político se ha producido en el pleno extraordinario de menos de quince minutos de duración que se celebró en la mañana de este jueves. La sesión estuvo presidida por Xosé Emilio Barros, exalcalde nacionalista y concejal de mayor edad. Su grupo no se postuló para asumir la alcaldía y tampoco AporM, partido que presentó su dimisión hace una semana tras no conseguir el respaldo suficiente para aprobar los presupuestos.

Sí lo hicieron el PP, con tres concejales y Violeta Lois, la líder del PSOE, con un solo concejal, a la que apoyaron también los dos concejales nacionalistas. Al no haber ninguna mayoría absoluta, se realizó una segunda votación. Primero se invitó a AporM a que el segundo de la formación asumiera el cargo, pero renunciaron a hacerlo, por lo que recogió el testigo el PP.

Pablo Barcia juró el cargo agradeciendo el trabajo del gobierno anterior e invitando a todos los grupos a participar y tender puentes de colaboración. Barcia confirmó que hubo reuniones previas para configurar un gobierno fuerte y mayoritario con el PSOE y el BNG, pero que no fue posible alcanzar un acuerdo.

En su discurso de investidura aseguró: «Os 4.457 veciños de Mondariz teñen na miña persoa a un máis de todos eles pero, desde agora, teño a enorme responsabilidade de escoitalos, atendelos e entendelos as 24 horas do día e de ostentar a máxima representación desta terra, que desempeñarei con humildade e cercanía e co principio básico de defender os intereses xerais dos veciños por riba de todas as cousas».

Aunque no dudó en resaltar la «mala situación económica do Concello», agradeció el trabajo de Xoán Carlos Montes, pese a las discrepancias mantenidas. «Por min non hai reproches e non existe o pasado, algo que agardo que sexa mutuo», añadió el nuevo regidor popular, que aseguró estar en concordancia con los nacionalistas en cuanto a las necesidades y proyectos para el municipio. Esta empatía la hizo extensiva a los socialistas «polo que estou seguro de que a súa concelleira, xunto cos demais membros do seu partido, manterá a coherencia demostrada ata a data e arrimará o ombreiro polo futuro de Mondariz».

El PP gobernará con tres ediles en una corporación de once concejales. En la oposición, cinco ediles de AporM, dos del BNG y uno del PSOE. A todos ellos ofreció Barcia la posibilidad de incorporarse al gobierno local en esta situación de emergencia, «toda axuda será necesaria e benvida».

Objetivos

El nuevo alcalde aseguró que se pondrá a trabajar de manera inmediata, puesto que su objetivo esta mañana es presentarse a todos los trabajadores y ponerse a analizar las cuentas y pagos pendientes, que podrían rondar los 1,8 millones de euros. Adelantó ya la posibilidad de aprobar un plan de pagos a 14 años, de hablar con Xunta y Diputación para el arreglo de carreteras y de no dar un paso atrás en los servicios públicos municipales o incluso reforzarlos si la situación económica lo permite.