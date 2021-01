El hombre asesinado en Mondariz sufrió más de cien heridas y cortes hechos con arma blanca

El detenido como presunto autor del crimen era el vecino del cuarto de al lado, y tenían discusiones. Una cámara recogió cómo había comprado un cuchillo

José Luis Faro Fernández, de 44 años de edad, murió acuchillado y desangrado en el hostal O Refuxio, en Mondariz, su lugar de residencia los últimos 17 años. Ocupaba una estancia en el edificio anexo, en la parte trasera del inmueble principal. No había noticias suyas desde el martes, pero no parecía algo anormal tratándose de un jornalero contratado habitualmente para labores agrarias. Pero los días pasaban y Faro no aparecía.

El viernes, el propio alcalde de Mondariz, Xosé Emilio Barros, que conoce a la familia y al fallecido, alertó a la Guardia Civil de Ponteareas. Los primeros agentes en llegar al hostal, sobre las 20.30 horas de ese viernes, se toparon de frente con gran cantidad de manchas de sangre sobre la pared que daba a su cuarto. También había restos sobre la puerta de madera clara de su habitación. Idéntico escenario en la puerta anexa, también de madera clara e igualmente cubierta de rojo intenso.

