José Antonio Lorenzo, alcalde de Mondariz-Balneario: «Estoy feliz conmigo mismo»

M.MORALEJO

Cuando establecí el primer contacto con José Antonio Lorenzo (Mondariz-Balneario, 1943) ya me hice una idea de la entrevista que me esperaba: «Si quiere ser feliz, hable con el alcalde de Mondariz», me dijo. Singular como pocos, libre en sus respuestas más allá de mis preguntas, Lorenzo (PP), rige Mondariz-Balneario, el concello más pequeño de España, tras diez mayorías absolutas, que se dice pronto.

-¿Está en su último mandato o aún no?

-No, no. Esta vez es el último.

-Eso ya lo ha dicho más veces, ¿no?

-No. Yo lo que dije es que iba a llevar mi proyecto adelante y yo creo que ya está hecho. Así que hay que vivir un poco con los hijos.