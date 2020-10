María Castro, la imagen de la felicidad con Olivia

0

La Voz de Galicia Alejandra Pascual

vigo / la voz 05/10/2020 20:30 h

María Castro volvió a sentir el milagro de la vida hace tres días. La actriz viguesa dio luz en la clínica Santa Elena de Madrid a su segunda hija. «Cuando parecía imposible vivir en tus propias carnes otro día tan especial como el de hace cuatro años (en referencia a la primogénita, Maia), entonces llegas tú, Olivia, y tiras por tierra todas nuestras teorías», declaraba la pelirroja con la emoción propia de una madre que coge en brazos por primera vez a su hija. La fotografía del nacimiento muestra a María tumbada en la cama e inclinando su mirada, llena de ternura, hacia la recién nacida, de la que solo se intuyen sus pequeñas manos apoyadas en el pecho de su madre.

Este post de la actriz en Instagram desencadenó un aluvión de me gustas, casi 140.000, y más de 8.000 comentarios en los que, tanto sus fans como sus compañeros españoles de profesión y los medios de comunicación, la felicitaban cariñosamente. «La vida, tan bonita. Felicidades», le escribía el periodista y exministro Máximo Huerta. «Enhorabuena por tanta felicidad», celebraba Lydia Bosch. «Enhorabuena preciosa», decía Mario Vaquerizo.

«Y al final… ¡Otra cesárea! Me apetecía vivir ese otro tipo de parto, me apetecía irme a casa sin una operación mayor en el cuerpo», confesaba Castro en referencia al alumbramiento natural. «Pero no pudo ser», añadía. La gallega ha explicado que su primer embarazo le provocó «una cicatriz de la que no conocíamos al 100 % su estado». «Había riesgo de desgarro y yo ya soy madre de otra que espera en casa», subrayaba la actriz. Hoy se ha levantado por fin de la cama y se ha lanzado a la calle empujando en su carrito a la recién nacida y con la hermana mayor, haciendo equilibrios. «Maia no tiene ojos para nadie más… Su hermana es su mundo ahora», dice Castro, que no ha dejado de acordarse de su primogénita ni de su marido, José Manuel Villalba, en ningún momento. El nacimiento de Olivia tuvo lugar en Madrid, pero durante todo este verano la actriz fue dando el parte de su embarazo desde las Rías Baixas.