Foanpas plantará la gestión de los comedores si Educación no asume sus demandas antes del 20 de agosto

La Voz de Galicia Laura Amoeiro

14/08/2020 13:49 h

«Faremos un plante da xestión de actividades chamadas complementarias se antes do día 20 de agosto a Administración autonómica competente na materia, ou sexa a Consellería de Educación, non asume as seguintes demandas», ha asegurado esta mañana Miguel Álvarez Parada, responsable del CEIP Valle Inclán, en la rueda de prensa convocada por la Federación Olívica de Asociacións de Pais e Nais de Vigo, Foanpas. «As Anpa non somos operadores educativos, formamos parte da comunidade educativa», señaló. En la asamblea de ayer, 35 Anpa de la Federación, presentes de forma on-line y presencial, crearon un ultimátum que establece las 7 demandas a cumplir por la Consellería. Las Anpa se niegan así a que pase por ellas la decisión del cierre de comedores y la cancelación de las actividades extraescolares.

En primer lugar, solicitan un protocolo concreto sanitario y de distribución de espacios adecuados y específicos para cada uno de los centros de enseñanza en lo que se refiere a las actividades complementarias: aulas matinales, grupos de convivencia, comedores, actividades extraescolares, horarios...

La segunda petición es la de proporcionar con los recursos necesarios de tipo material (geles hidroalcohólicos, mamparas, paños, señalización) y los recursos humanos primordiales para cumplimentar los turnos y atender al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Además de dotar a los colegios de personal específico para la desinfección.

Piden a la Consellería de Educación facilitar el contacto directo entre el Centro de Salud adjudicado al centro escolar y las AMPA que gestionan todos estos servicios complementarios. En el documento de resolución de la asamblea, Foanpas señala la necesidad de: «Deixar por escrito que a responsabilidade de tódolo acontecido e as consecuencias sanitarias de adaptación do protocolo covid-19 será da Administración autonómica que é a autora deste procolo e non as ANPAS». También hacen hincapié en que el protocolo de adaptación al covid-19 «non se garantiza o peche da fenda dixital ou fenda tecnolóxica (falta de dispositivos o conectividad) que será un posible escenario que é probable que aconteza novamente nos vindeiros meses polo confinamento parcial ou total do alumnado».

Por último, reclaman a la administración que de respuesta a la gran incertidumbre que tiene el conjunto de la comunidad educativa, sobre todo las familias, sobre el distanciamiento interpersonal de seguridad que refleja el protocolo de un metro entre los centros de las sillas donde se sientan los alumnos y a la «falta de rigurosidade científica nese plantexamento do procolo» que provoca que haya la misma cantidad de alumnos en las aulas prepandemia, 25 alumnos, que en las aulas en el período covid-19, y sin mascarilla.

«¿Cómo é posible que tódolos demáis regulamentos e decretos das administracións estatal ou autonómica, o distanciamento interpersoal de seguridade sexa 1,5 metros a lo menos?», era una de las preguntas que lanzaba Miguel Álvarez al acabar su intervención. Tanto él como Bertila Fernández, portavoz de Foanpas, reclamaron la necesidad de reducir las ratios y de contratar a más docentes para que el alumnado pueda volver a las aulas en las condiciones necesarias de seguridad.