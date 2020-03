El Puerto impide que técnicos de Redondela entren en el cargadero

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Mónica Torres

Redondela 14/03/2020 16:24 h

El Puerto ha denegado el acceso de los técnicos que Redondela había designado para acceder al cargadero de mineral de Coto Wagner para comprobar el estado de esta instalación que, según destaca el bipartito, «forma parte do patrimonio industrial do municipio». El Concello de Redondela considera que la actitud de la Autoridade Portuaria es «pouco clara» ya que tramitaron en noviembre la preceptiva solicitud «con la intención de realizar una inspección exhaustiva y poder determinar los daños reales de la estructura». La alcaldesa, Digna Rivas, indica que se autorizó la solicitud. «Non existe inconvinte en acceder á petición de acceso polos técnicos que se designe e coas medidas de seguridade que se sinalan», recoge la contestación firmada por el presidente del ente, Enrique López Veiga.

Las malas condiciones meteorológicas y los problemas de agenda de los técnicos, dice la regidora, imposibilitaron que la visita se hiciera hasta el martes. «Atopámonos coa sorpresa de que se impedía o paso ao cargadoiro, cando era máis que evidente que o que se solicitou foi o acceso á instalación do cargadoiro e non exclusivamente á explanada. De non ser así sería totalmente absurdo que se deran unha serie de medidas de seguridade para estar na explanada». La alcaldesa indica que ya han cursado una nueva petición y cuestiona las motivaciones reales de este supuesto recelo.