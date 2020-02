Alba Merino se rompe la clavícula y podría ser baja dos o tres meses

Un «hat trick» de la vizcaína solo le permite sumar un punto al Deportivo (3-3)

Cuatro goles al Valencia y tres a la Real. Siete, en ocho días. Si el seleccionador Jorge Vilda no convoca a Peke para la próxima convocatoria de España, que dará en los próximos días, algo falla. Y no es la vizcaína, que más no puede hacer ya. Su última exhibición solo le permitió al Deportivo empatar (3-3) y así mantenerse quinto clasificado de Primera Iberdrola.

Ante la sobrecarga de partidos del calendario, Manu Sánchez volvió a rotar. Con respecto al once que había jugado el domingo contra el Rayo, entraron seis futbolistas nuevas: Sullastres por Misa, Bedoya por Villegas, Iris por Arbeláez, Merino por Maya, Athenea por Tere y Kika por Gaby. No en vano el sábado (11 horas) vuelve a haber partido en Abegondo contra el Sporting Huelva. Una mala caída en el minuto 8 de partido hizo que Alba Merino fuese retirada en camilla, doliéndose de su hombro derecho. Teresa Abelleira entró en su lugar.

