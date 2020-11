0

18/11/2020 22:40 h

Conozco perfectamente el campo del Guijuelo. No solo por haberlo visitado con la Cultural, sino porque entrené allí durante dos temporadas. En la primera logramos clasificarnos para el play-off de ascenso a Segunda A y en la segunda para la Copa del Rey.

Explico esto para que se vea que la idea, por concepción de la plantilla, era intentar ser un equipo dominador, que generase ocasiones, que fuese agresivo en campo contrario y en el nuestro. Jugamos francamente bien.

Cuando salí del Guijuelo, firmé por la Cultu, y cuando te toca ir a este tipo de campo de visitante tienes que tener en cuenta varias cosas. Es un campo en el que no hay que pretender competir como lo hace el equipo local. Es un césped que modifica las trayectorias de la pelota, los botes son irregulares pero no pasa nada. Siempre he sido de la opinión —porque he ido con equipos superiores— que a peores condiciones, mayor imposición del equipo que tiene más calidad. Si a un jugador más limitado, le ofreces peores condiciones, sus limitaciones serán mayores.

Cuando fuimos con la Cultu, en León me preguntaban que cómo íbamos a afrontar el partido. Se ganó 0-4 y se jugó como jugaba la Cultural. Hay que imponer la superioridad. Menos lobos. No hay condicionantes de ningún tipo, solo el mental, el emocional.

Estamos acostumbrados a verter mensajes de otro tipo y predispones a la gente a algo que después no se traduce en el juego. ¿Vas a tener que hacerte con las trayectorias y con los botes? Sí. Pero yo quiero ir a Guijuelo con los jugadores del Deportivo. Y soy objetivo, que he estado en los dos bandos.

El gran problema es que enfrente a la tribuna principal hay un enorme muro que da la sensación de que reduce aún más las dimensiones. Pero las dimensiones están bien. Cuando yo llegué al club, había ampliado el campo porque querían ser un equipo que jugase bien al fútbol y con jugadores de calidad. Es hierba artificial de última generación. Es un campo como otro cualquiera y repito, para mí, a peores condiciones sale beneficiado el equipo con mayor capacidad. Ahora, si predisponemos a los jugadores y creemos que hay que ganar como juega el equipo local estás condicionando a tu equipo. En Guijuelo lo que se va a jugar es un partido de fútbol, no otra cosa.