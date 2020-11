Fernando Vázquez espera un Deportivo con «más energía, más fuerza y más agresividad»

0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

06/11/2020 15:13 h

El Deportivo no quiere tirar en saco roto los brotes verdes de su fútbol en el último partido y, por eso, Fernando Vázquez ha reclamado a sus futbolistas un paso adelante en cuanto a energía, fuerza y agresividad. La intención de todos es sumar la tercera victoria del curso frente al Coruxo el domingo a las doce de mañana en Riazor. Estas fueron las palabras del entrenador coruñés:

Mejoría futbolistas y estado de Granero. «Creo que sí, que vamos cogiendo ritmo de competición, que a muchos futbolistas les faltaba y cuando vas mejorando individualmente, colectivamente también y te da para ver el potencial exacto del equipo. Granero ha tenido un problema en la rodilla y esta semana no ha podido entrenar y vamos a mirar mañana, si está para competir o no».

Qué aspectos han evolucionado del Dépor. «Me gustaría que el segundo tiempo de Salamanca fuera el primer tiempo contra el Coruxo: que independiente del resultado, el equipo muestre más energía, más fuerza, más agresividad, que ese movimiento general del equipo sea más armónico, que veamos más continuidad en el fútbol del Dépor».

En qué mejoró el equipo en Salamanca. «Destaco las mejorías individuales en muchos futbolistas, que son evidentes. Y destaco en el segundo tiempo que en el equipo tomamos la decisión de esperar más atrás y funcionó perfectamente. Pero, claro, contando con que el marcador era favorable. El pensamiento estratégico del día del Compostela no era el mismo, y quizá estuvo en Santiago más dubitativo que en Salamanca. Aquí estaba más claro qué tenían que hacer y lo hicieron perfectamente».

El estilo del Coruxo y el del Dépor. «En Segunda B nadie renuncia a la pelota y el Coruxo está más preparado en este sentido, pero la idea general no va a ser muy diferente a la que nos planteó el Salamanca o el Unionistas».

Rolan. «No tengo información. Pensamos que está a punto de volver, pero no lo sé. No sé si siguió las directrices que le marcamos. Cuando venga hablaremos de todo eso».

Público en el partido del domingo. «No sé si habrá o no, no le he preguntado al presidente»

Granero. «Va a depender de cómo se encuentre. Esta semana tuvo descanso, esa inflamación que tenía en la rodilla bajó bastante y mañana (por el sábado) probaremos. Y tengo que estar muy seguro, muy seguro para que sea de la partida el domingo. Tenemos soluciones, pero tengo una línea de cuatro, que es algo que no recuerdo que me haya pasado en mi carrera profesional, lateral derecho, izquierdo y dos centrales, que estén fuera del equipo. Es algo que limita bastante a un entrenador y baja el rendimiento del equipo».

Bajas para este fin de semana. «Rolan no está, Borja Granero es duda alta y están de baja Salva, Eneko y Derik».

Suspender la competición. «No veo de alternativa parar como solución. No sé qué es mejor para un club, porque si no juegas, ¿los futbolistas no van a cobrar? Un club no va a tener los mismos recursos jugando que sin jugar. Si paras la competición ¿los futbolistas dejan de cobrar? No lo tengo muy claro, porque no sé cuál es la situación de cada club. Pero si un club para y no tiene ingresos, significa que mientras parase los jugadores tampoco cobrarían. No tengo opinión sobre esto. La opción de para no la veo. Si esos clubes me explican su razonamiento, es posible que pudiera estar de acuerdo con ellos, pero de momento no lo veo».

Cómo se trabaja mentalmente al equipo para estar arriba toda la temporada por si la competición se suspende. «Afortunadamente tengo un equipo médico que hace un trabajo extraordinario, que conciencia a los jugadores de que no ser contagiado puede dar puntos. Porque sería inimaginable pensar que un futbolista de nuestro equipo estuviera contagiado y lo que supondría para el futuro del club. Todos somos conscientes de que no podemos cometer ningún error si queremos estar donde queremos estar. La situación externa, después de los entrenamientos, de los futbolistas es muy importante en este momento. Ahora tener a los jugadores sin contacto con el virus potencia las posibilidades del Dépor».

Último partido sancionado ¿tiene propósito de enmienda?. «Seguro. Tuve mucho tiempo para pensar y coincidió además con momentos muy importantes para el Deportivo. Estoy, no avergonzado, pero fue un error muy importante del que saco mis conclusiones y espero que no me vuelva a pasar. Aunque en algún pueda ser inevitable. Pero sí, sentí impotencia en algún momento. Sabía que el equipo me necesitaba en algún momento del año pasado, porque sabía que las cosas no estaban tan claras y para estar cerca del equipo. Tengo muchas ganas de volver y pienso volver para no volver a recaer».

Situación de los tocados. «La duda es Granero, que lo vamos a decidir mañana. Y a la vuelta de este parón Eneko y Salva van a llegar, Derik puede estar justo y el tema de Granero a ver cómo evoluciona, pero los dos laterales se incorporarían sin problema».

Restricciones en el deporte. «Acepto cuál es la situación, que es complicada y tenemos un problema sanitario muy grave. Que los chavales no puedan jugar me parece muy fuerte, pero no soy un experto en sanidad. Si las autoridades y la gente que sabe toma decisiones, lo único que puedes pensar es que eso es beneficioso para los chavales».

Adri Castro. «Es una posición que en el Deportivo nos encargamos de que estuviera bien cubierta. Pero tomé la decisión de que inicialmente comenzásemos a jugar con un punta. Sus posibilidades aumentarían en el momento en que decidiésemos jugar con dos. Tiene que esperar un poco, pero estoy intentando que sea un jugador más completo y que valore todos los conceptos del fútbol en ataque y en defensa, pero estoy encantado con él, porque es un chaval que se entrega, que tiene una actitud extraordinaria y solo digo que a esperar para el debut con el primer equipo y también cabe la posibilidad de que juegue con el Fabril».

Miku. «Cada día está mejor y es un chaval que está superconcienciado y que trabaja de forma increíble, pero hay un factor que no se adquiere entrenando, que él trabaja fenomenalmente y también después. Le queda jugar partidos. En este sentido, cuando yo considere que la incorporación de otro delantero me va a dar más pros que contras, tendrá más posibilidades. Y ese momento no está lejos».

Bajas en defensa. «Es una limitación. Pueden pasar cosas en el partido para las que te quedas sin soluciones. Estoy pensando qué pasaría si falla Héctor o Valín. Estoy ciertamente muy justo de efectivos, pero inventaremos algo si seguimos teniendo en problemas».