Fernando Vázquez avisa de que el Dépor abrirá la Liga lejos de su potencial

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Pedro Barreiros

09/10/2020 15:09 h

Fernando Vázquez ha comparecido públicamente tras el entrenamiento de este viernes y a una semana vista del debut liguero contra el Salamanca UDS en Riazor. El técnico ha revelado que Rolan no dispone aún del permiso de trabajo para jugar en el Dépor y ha avisado de que su equipo no abrirá la Liga en un momento de plenitud. También ha reclamado humildad ante la dificultad del objetivo del ascenso a conquistar, al tiempo que ha criticado con dureza el sistema de competición, del que ha llegado a decir que es deprimente.

El rol de Adri Castro. «Non sei, se lo tendrá que ganar. Rui Costa non vai a estar no primeiro partido. Se me preguntas polo primeiro partido, Adri é un chaval que se quedará con nós e vai a compartir Fabril e Primeiro equipo. E quero que me demostre que pode ter un sitio no primeiro equipo. Vai a depender del»

Valoración de la plantilla. «Estou contento coa plantilla que conseguemos reunir. É unha boa plantilla. A nivel individual son xogadores importantes, e agora imos a ser capaces de ver se podemos formar un bo equipo. Iso vai a depender de como entre eles se conxunten, se fan un bo grupo. É o meu traballo axudar a que ese conxunto sexa invulnerable. Creo que as pezas están ben, e agora imos ver como sae o caldo»

Nivel del Dépor en el primer encuentro. «Hai xogadores que non están a un nivel competitivo ideal. Hai algúns que sabemos que non van a chegar. Imos a chegar todos sanos, pero o nivel de forma dos xogadores é moi diferente. Non imos a chegar con todos os xogadores ao 100% e a primeira alineación non vai a expresar todo o potencial que temos porque hai futbolistas que non están para participar os 90 minutos»

Rolan. «Foi unha sorpresa para min, pero positiva, porque é un futbolista que marca diferencias. Eu falei con él e está disposto a axudar ao Deportivo nestes momentos. Outra situación diferente é o seu estado de forma e legal. De momento non ten permiso de traballo, leva moitísimos meses sen entrenar en grupo e a súa situación témola que levar con moitísimos coidado a nivel de adestramentos e tamén que arregle o que ten que arreglar»

Jugadores disponibles para la Liga. «Imos a chegar con todos sanos. Borja Galán case está. Salva Ruiz tivo unha pequena sobrecarga e agardamos que para a semana poida entrenar co equipo. Rui Costa a nivel de lesión podería estar pero leva bastante tempo sen traballo co equipo. Sanmartín podería participar, ainda que o máis normal é que o primeiro partido esté co Fabril»

Esquema del equipo. «Levo tempo reflexionando. Entreno sistemas diferentes porque os partidos presentan esquemas diferentes. O 4-4-2 é o sistema base e a partir de ahí se poden facer modificacións. Teño moitísimas posibilidades e non teño por qué descartar ningunha forma de estructurar ao equipo a priori»

Gandoy. «É un chaval que pode xogar perfectamente en calquera posto do mediocampo. Está capacitado para xogar como 8 ou como 10. Ten que traballar e por ahí non falla. Esperamos moito del. Sei onde lle gusta, pero tamén pode ter outras opcións»

Ventajas del 4-4-2. «Eu preveía que iamos ter puntas de nivel, e a posibilidade de xogar con duas puntas está ahí. Téñoa na cabeza e adaptareina ao equipo para que sexa así, pero tamén podemos xogar con dous dianteiros sen ser 4-4-2»

Reforzar el extremo zurdo. «Non, porque Lara adáptase a esa posición e non é un centrador para os dianteiros, pero ten capacidad combinativa interior. Keko xoga perfectamente pola dereita. Se o tivésemos, estaríamos máis completos, pero non o imos botar de menos»

El 4-3-3. «Para dominar un partido necesitas como mínimo 3 centrocampistas. É normal que en Pasarón, cando tivemos problemas de asociación e ter a pelota. Pero con Borges, Nacho e Gandoy a posesión de balón é máis normal. Con 4-4-2 o fútbol de dominio é máis complicado»

Fortalezas y carencias del Dépor. «Para ver o potencial do equipo hai que ver a tódolos futbolistas na súa plenitude. E non é o caso. Estamos moi lonxe de alcanzar o potencial. Uche, Borges, Rui Costa e outros non están no seu máximo. Teremos que esperar como un mes ou así para que estos xogadores se sintan como futbolistas en un estado de forma excelente. Non imos empezar a liga ao 100% de potencial nin de forma»

Mentalidad de Fernando Vázquez. «Non teño por qué aceptar a situación. O feito mal segue mal, pero eso non impide que estea concentrado na competición que vai empezar. Non o aceptarei nuynca, pero non son tan cabezón. Estou superilusionado co que vai a comezar. Pero que nadie pense que esto vai a ser un camiño de rosas. Para ser un campeón fai falla humildade. Non podemos case perder partidos. É unha competición moi dura e esixente»

Qué significa ser un buen equipo en Segunda B. «Que o equipo sexa invulnerable e que teña solucións para gañar partidos. Pero sobre todo non perder partidos»

Favoritismo del Dépor. «Xa dixo Borges que coa camiseta non se gañan partidos. Todos os xogadores que están aquí son coñecidos. E sempre pasa que cando son xogadores recoñecidos, cres que o equipo vai a ser extraordinarios, pero como non coñecemos aos rivais, o que sucede é minusvaloralos. En Segunda B hai grandes xogadores. Pero tendemos a pensar que todo vai a ser doado. Pero se nos comportamos pensando que imos a gañar sen baixar do bus, estamos equivocados. Cada partido vai a ser durísimo e dificilísimo. Temos unha gran responsabilidade e unha carga tremenda, porque non podemos fallar. Temos que xogar octavos e cuartos a un partido so. Nin Nadal nin Djokovic, que son os números un do mundo indiscutibles, gañan todos os partidos. Se perdemos un partido na fase final estaríamos na casa e non subiramos por perder un partido. É tremendo»

Planificación temporada. «Analizar o sistema de competición é deprimente. Porque é patético o sistema de competición. A min cóstame entender que toda a clasificación dun grupo se arrastre á fase seguinte. Se rompe o principio de igualdad. Non todos os grupos son iguais. Se podería dar que un campeón dun grupo tivese menos puntos que un segundo ou terceiro doutro grupo, e non tivese posibilidades de clasificación. Entendería que se arrastrasen so os puntos sumados contra os que se clasifiquen, pero non todos, non entendo a razón. Parécemos demencial. Non o chego a entender, porque a desigualdade é patente. Podería ser diferente. Que a afición entenda a posición en que estamos. Que se entendan as dificultades. O Deportivo ten que gañar todos os partidos e chegar ao 54 puntos para levar os máximos posibles para a segunda fase. Algún partirá nunha desventaxa tremenda á segunda fase».