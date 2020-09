Fernando Vázquez protagoniza el Tik Tok más viral y carga contra Tebas

0

25/09/2020 11:18 h

Fernando Vázquez fue el invitado elegido para estrenar la nueva temporada de Land Rober. «Tivo que vir unha pandemia para que pasase isto», afirmó Roberto Vilar para presentar al entrenador del Deportivo. Nueve meses tardó en aceptar la invitación del programa el técnico de Castrofeito. Y lo que le esperaba no se lo imaginaba ni él.

La primera sorpresa tenía nombre y apellidos: Vicente del Bosque. Con el exseleccionador nacional coincidió en el País Vasco cuando ambos preparaban el título de entrenador. Una de las preguntas que Roberto Vilar le lanzó a Del Bosque fue sobre el Deportivo - Fuenlabrada. El exseleccionador afirmó que «en el último momento se fastidió una temporada que se había solventado de manera estupenda». Vázquez reconoció que no solo estaba triste por ese partido, sino por los últimos tres de la temporada.

Tras las sorpresa, Vázquez se enfrentó a un turno de preguntas realizadas por el público. La primera, para suavizar el terreno, fue cuál era para él la mejor orquesta de Galicia. El entrenador del Dépor reconoció no ser mucho de orquestas pero «como din clase no instituto de Noia, quédome coa París de Noia». La segunda pregunta, más comprometedora, era si entrenaría algún día al Fuenlabrada: «Penso que non, xa teño unha idade e non creo que poida entrenar o Fuenlabrada. Non estou para iso xa», sentenció.

¿De quién es hijo el abogado del Fuenlabrada? La última cuestión permitiría al técnico desahogarse sobre el presidente de la Liga, pero sin nombrarlo: «Recuerdo que el padre amigo del Deportivo no era. Más bien antideportivista. Es el dictador de la Liga, a pesar de haber sido elegido democráticamente por los clubes. Aunque se sabe que a muchos los tiene agarrados por un sitio que duele mucho», afirmó Vázquez.

De cara a la temporada en Segunda B, el entrenador quiso ser cauto y recordar que «va a ser una temporada difícil porque a pesar de que somos el Dépor, hay que conocer cómo es la competición». Preguntado si Iago Aspas era el mejor jugador gallego de la historia, Vázquez se quedó pensando y afirmó: «Vamos a empatarlo con Fran».

Recordando el pasado, el profesor relató el motivo por el que dejó definitivamente la práctica del fútbol y se dedicó a los banquillos. Durante un partido con el Loxo sufrió un encontronazo con el portero rival y acabó rompiéndose una tripa tras un rodillazo en el estómago. Tras esa lesión, colgó las botas y se dedicó a entrenar.

El colofón final a la entrevista llegó en modo millenial para Fernando Vázquez. Roberto Vilar le retó a hacer un Tik Tok y el entrenador le puso ganas. Gafas de sol en la cabeza, y tras unas cuántas repeticiones, el de Castrofeito realizó una de las coreografías más virales de la red social y que ya ha dado lugar a una gran cantidad de memes en redes sociales.