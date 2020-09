Christian Santos se despide del Deportivo en las redes sociales con el deseo de que el club regrese pronto a la Primera División

0

Deportes 03/09/2020 10:40 h

El venezolano Christian Santos aprovechó las redes sociales para despedirse y dejar patente todo su cariño hacia el Deportivo y su afición, a los que desea lo mejor y un rápido regreso a la Primera División. “Hoy me toca despedirme de una ciudad encantadora. Fueron dos años muy emocionantes y la verdad que le he agarrado mucho cariño. Sobre todo a su gente que me ha recibido y tratado con mucho cariño. Me sentí estar en casa. A los deportivistas y su gran afición, les quiero agradecer muchísimo por su apoyo incondicional. Ojalá el club vuelva los más pronto posible a PRIMERA! Es donde merecen estar! De mi parte muchas Bendición! Se les quiere mucho!”