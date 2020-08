Eneko Bóveda espera que «alguien» ponga «cordura» y «parchee una mala decisión»

0

Redacción / Agencias 26/08/2020 15:48 h

Eneko Bóveda pasó este miércoles por la sala de prensa del Deportivo tras el entrenamiento matinal del equipo. El lateral vasco apeló a que «alguien» ponga cordura y «parchee una mala decisión» que se tomó en la última jornada al suspender solo el partido que debía enfrentar al club herculino y al Fuenlabrada, y no el resto de los encuentros de esa fecha que iban a disputarse en horario unificado.

Bóveda se mostró esperanzado con que, finalmente, se imponga la razón y el Deportivo se mantenga en la Segunda División del fútbol español. «La cabeza me dice que, intentando ser lo más objetivo posible, la razón va con nosotros; que alguien, aparte de estas guerras, va a poner la cordura y en ese sentido se va a parchear una mala decisión que se tomó, lo que se hizo», comentó.

El futbolista vasco indicó que se escuchan «voces de otros clubes quejándose de que en ese supuesto escenario de 24 equipos en Segunda saldrían perjudicados, que es así, pero no se puede comparar ese perjuicio con un descenso al Deportivo». «De verdad creo que la razón en ese sentido está con nosotros y por eso me cuesta perder las esperanzas. Al fin y al cabo, vamos con buenos argumentos por delante», señaló.

Sobre su futuro, el lateral del Deportivo comentó que está «valorando todas las opciones» que surgen y una de ellas, dijo, es «continuar en el Deportivo», con el que tiene contrato si sigue en Segunda División. «Las conversaciones en todo momento con el club han sido en muy buena sintonía, incluso complicidad, y ahora mismo lo que me toca es entrenar con la máxima profesionalidad y tratar al club con el máximo respeto hasta el último de los días», manifestó.

Bóveda admitió que «ningún director deportivo» querría trabajar «en las condiciones» en que lo tiene que hacer el del Deportivo, Richard Barral, que no ha concretado fichajes a la espera de que se determine la categoría en la que competirá el conjunto blanquiazul. «Somos perjudicados sea cual sea el escenario. Eso no quiere decir que no vayamos a ponernos objetivos ambiciosos», precisó el defensa.

A la plantilla ha regresado, aunque en principio de manera provisional, el argentino Fede Cartabia, al que Bóveda ha visto «bien» tras su vuelta de Emiratos Árabes Unidos, donde jugó la temporada pasada con el Al Ahli.

«Ha venido con ganas porque llevaba tiempo sin competir y entrenar. Somos futbolistas y por encima de todo nos gusta estar en el campo y con el balón. Luego las decisiones que tome el club o se tomen con él, la viabilidad que tengan ciertas cosas o la ambición de cada uno no son para nada de mi competencia», matizó.