Fran y Valerón: «Estamos encantados de volver a casa»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia la voz

11/08/2020 13:19 h

Fernando Vidal compareció este martes en rueda de prensa junto a Fran González y Juan Carlos Valerón, a los que dio la bienvenida al club, y que se encargarán de dirigir a las categorías de base y de entrenar al Fabril, respectivamente.

Además, el presidente del Deportivo hizo un repaso por toda la actualidad del club, desde cómo está la situación en cuanto al caso Fuenlabrada a la posibilidad de una Liga de 24, y también habló duramente sobre la detención de Álex Bergantiños.

-Fran y Valerón vuelven al Dépor

«Hoy es un día diferente, grande para el deportivismo. Se cumple un sueño para muchos deportivistas, en un momento tan delicado como el que estamos viviendo. Quiero enviar un mensaje de agradecimiento a todo el deportivismo. El comportamiento del pasado viernes es de elogio. También por todo el apoyo que estamos sintiendo todos los días. Vamos a seguir luchando, peleando. Vendrán noticias buenas y noticias malas», afirmó el presidente del Deportivo en sus palabras de bienvenida a Fran y Valerón, que a su vez fueron preguntados sobre la situación actual y por qué vuelven en este momento tan difícil.

«Estoy muy contento de estar aquí. Ilusión de seguir vinculado al fútbol en un sitio que me siento identificado. No se pueden imaginar la alegría que me supone estar aquí. Hace unos meses, el presidente me ofreció la posibilidad de venir y se ha llegado a un acuerdo. Por mi parte siempre ha habido gran disposición. Y en esta situación mucho más. Quiero estar aquí y ser parte de este proyecto muy bonito. Han confiado en mí. Hacer todo lo posible para ayudar al club», afirmó Valerón.

«En la misma línea que Valerón. Estoy encantado de volver a la que ha sido mi casa creo que durante 28 años. He vivido una etapa maravillosa como jugador. He sido muy feliz. Me recuerda a la etapa que vivimos nada más llegar yo al Dépor que nos salvamos con el gol de Vicente. Tengo que agradecer al presidente que se haya acordado de mí para este proyecto. Me hace mucha ilusión. Creo que puedo aportar muchas cosas para que el día de mañana pueda haber muchos futbolistas en el primer equipo», secundó Fran.

Dificultades en su llegada

Preguntado sobre si la situación actual, con el equipo descendido en Segunda B, dificultaría el regreso de los dos exdeportivistas al club, y que si la llegada es condiciona, Fernando Vidal también fue claro: «Ellos han antepuesto su deseo de estar en el club. No han discutido condiciones económicas. Ha sido muy fácil incorporar dos personas que quieren al club. Su ilusión es estar en el Deportivo en un momento de dificultad total. Han puesto todo para estar con nosotros y es de agradecer en un momento de inseguridad como el actual».

¿Nueva filosofía en la cantera?

«Acabo de aterrizar. Lo primero que tengo que hacer es un análisis, pero tango más o menos claro lo que queremos y haremos los cambios poco a poco. Que los niños se adapten y a los 17, 18 años estén preparados para afrontar el reto de estar en el primer equipo», explicó Fran, y Valerón añadió: «Creo que se está haciendo una gran apuesta por la cantera. Por eso estamos aquí. Nos gusta el proyecto y trataremos de aportar nuestro conocimiento par qu todo salga bien».

Lineas a seguir en el Fabril

«Cuando empecé a hablar con el club sobre si iba a depender el Fabril del primer equipo o no, creo que debe depender del primer equipo. Ahora, en estas últimas conversaciones, creo que vamos a ir en una dirección en la que el Fabril dependa también del fútbol base. Porque es la gran apuesta. En cuanto al proyecto, y tras las conversaciones mantenidas con Albert, me gustaría adaptar la estructura del Manchester City. Estuve allí dos años y me gustó. El único gran problema es que allí económicamente tiene unos medios que son brutales. Aquí hay que acomodarse a la situación económica, pero es muy similar lo que tenemos pensado», comentó Fran.

«En los próximos días seguro que podremos hablar... Iremos viendo todos esos movimientos», respondió Valerón, preguntado sobre los fabrilistas Yago Gandoy y Adri Castro.

-Novedades sobre el caso Fuenlabrada

Situación del expediente

«Las novedades que ha habido en las últimas horas: Ayer enviamos escrito a RFEF y CSD que pedimos que en 48 horas digan algo. No puede ser que se dilate tanto el proceso. Hoy hemos enviado un informe sobre incumplimientos de seguridad del Fuenlabrada en el último partido, el del viernes. Estamos mirando si se inscribieron en la Xunta como viajeros. Además, hemos recibido una noticia: El TAD ha desestimado el recurso por los tres puntos de alineación indebida del Extremadura. Bajo nuestro punto de vista con una argumentación bastante pobre, por lo que pediremos medidas cautelares», explicó Fernando Vidal.

Por su parte, Valerón también dio su opinión sobre la situación actual que vive el club. «Hemos salido de la cantera, hemos estado en situaciones difíciles. Yo jugué en Segunda B con Las Palmas. El club tiene muy clara la línea a segur, tiene todo controlado y por mi parte quiero estar en ese engranaje. Quiero ayudar en ese proceso».

Liga de 24 y gestión de Tebas

«En este viaje, el Numancia está siendo nuestro compañero de viaje. La Liga de 24 es una situación que casi a ningun club perjudica. Tampoco descartamos los tres puntos del Extremadura, lograrlos en la justicia. Tenemos todos los frentes abiertos. Seguiremos hasta el final. No vamos abajar la guardia en ningún momento.Han sido decisiones despóticas. No propias de este tiempo», afirmó Vidal.

«Hay un mal manejo. Nadie discute la valía de Tebas en algunos temas, como el económico, pero ha vivido de espaldas a la afición durante todos estos años. Los estadios vacíos, el fútbol no es fútbol. El fútbol es puramente emoción. La gestión despótica de la Liga, cuando los dueños de la Liga somos los clubes. Que quede claro de una vez por todas».

«Si alguien no ve que se ha adulterado la competición por no jugar a la misma hora, es que no entiende de fútbol. Se pone a la misma hora por limpieza y principio de igualdad. Lo puso la Liga y ahora lo adultera. Es un error, un error humano, pero ha tenido tiempo a subsanarlo y ha sido una hecatombe a nivel total. Teníamos que sentarnos a negociar, dialogar y buscar la mejor solución posible», añadió Vidal.

-Próxima temporada

Segunda División B con 102 equipos

«Que haya 102 en Segunda B es una barbaridad. Un argumento más para defender esta Liga de 24 de forma provisional», expresó Vidal.

Alianza con los grandes

«No sé la postura de los grandes de la Liga. Hay clubes que tienen poca memoria. Por el Sevilla se hizo la Liga de 22 para salvarlo con el Celta. Y el Cádiz tambien tiene poca memoria cuando se creó un playoff con Irigoyen y se salvó al Cádiz»

Preparación de la temporada

«Todavía jugamos el viernes. Estamos trabajando en la planificación de la Liga en Segunda. Si es en Segunda B todavía será en octubre y habrá tiempo. Pero nos hicieron jugar todavía el viernes. Dentro de lo malo, el hecho de que casi todos los jugadores vinieran a jugarr el partido, cuando llevaban semanas de vacaciones, es una imagen buena que hemos dado de compromiso»

Álex Bergantiños

Sobre la detención del capitán deportivista, Fernando Vidal fue duro y tajante: «Si falta a Álex, nos falta a todos»

«La nota que colmó el vaso fue la detención de Alex Bergantiños. Yo no tengo nada contra la familia de Javier Tebas. Respeto mucho a familia. Se lo dije a Tebas y lo entendió, pero él no actuó así, primero faltando al respeto a dos consejeros. En cuanto al tema de Álex, estoy pensando en él, bajar con la familia, un hombre como Alex, honesto... Y que lleguen dos señores de Madrid, que condujeron de noche, porque los mandaron... El auto judicial es claro, por un capricho de un señor. Lo detuvieron por tapar nuestra rueda de prensa, que pediamos su inhabilitación. Algo que nos parece gravísimo. Me parece de una injusticia, una humillación....Vamos a luchar con uñas y dientes contra las injusticias. Hemos sido siempre elegantes y hemos ido de frente. No hemos atacado ni a su familia ni a nadie. Hemos ido con argumentos concretos. El ha faltado al respeto a todos los deportivistas. Si falta a Álex, nos falta a todos», sentenció el presidente deportivista.

«Estoy de acuerdo con el presidente. Lo he vivido desde la distnacia, pero me parece vergonzoso. Espero que se adopten las medidas oportunas», afirmó Fran

«No encuentro un calificativo, estoy sin palabras. He tenido la suerte de compartir vestuario con él y pensar que... Me ha parecido algo increíble. No encuentro calificativos», expresó Valerón