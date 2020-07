Por favor, que alguien suspenda la Liga

0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

Redacción 30/07/2020 21:01 h

El tiempo está dando la razón a los que defendieron durante semanas, en contra del criterio general, que era peligroso reanudar la Liga de fútbol. Mucho dinero de la televisión, empleos de personal de los clubes, inseguridad jurídica de cara a la siguiente temporada... Numerosos fueron los argumentos esgrimidos para que el balón volviera a rodar y millones de aficionados españoles volvieran a embobarse delante de la tele con su gran pasión.

Por desgracia, tenían razón. Y se está viendo. Tardó muchas semanas. Incluso a punto estuvo de no descubrirse nada. Pero desde que el Fuenlabrada protagonizó la pasada semana el mayor escándalo sanitario en la historia del fútbol español, todo ha cambiado.

El caso Fuenlabrada ha demostrado que el protocolo del que tanto se vanagloriaba Javier Tebas era una chapuza. «De máximos», han llegado a decir que es. De máximo ridículo, habría que apostillar. Porque en su altanería, el presidente de la Liga llegó a decir que era imposible que hubiera cinco contagios. Que si sucedía era por negligencia. Pues, bien, hubo 28. Y sí, fue por negligencia. Suya, si es que autorizó, como dice, el viaje del club madrileño. Y del propio club, por hacerle caso y poner en peligro a toda una ciudad.

Tras este escándalo mayúsculo han salido más positivos. En el Madrid, el Sevilla, el Zaragoza y el Almería. Casos aislados y controlados, aseguran. Seguro que sí. Porque, además, la forma de proceder de estos clubes dista de la osadía mostrada por el Fuenlabrada.

Sin embargo, quién puede garantizar que en este rebrote que está habiendo en toda España no va a haber más casos. Que no hay asintomáticos. Que en cuanto empiece el play-off no vaya a haber otra crisis. En realidad, ¿por un ascenso hay que poner en peligro a todo el sistema sanitario? Por favor, estamos a tiempo. Que alguien pare la Liga.