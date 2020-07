Richard Barral: «Solo vamos a aceptar que se repita toda la jornada»

0

Álvaro Sevilla

21/07/2020

El asesor deportivo del Consejo de Administración del Dépor, Richard Barral, compareció esta mañana ante los medios de comunicación para valorar la situación de su equipo tras la suspensión de su partido contra el Fuenlabrada y su descenso matemático a Segunda B. Afirmó que el club irá hasta el final para que se repitan todos los partidos y no contempla que el club baje a Segunda División B. Sobre los jugadores, destacó que están a la espera de los movimientos de la entidad y apostó por la continuidad de Fernando Vázquez al frente del banquillo.

Los jugadores

Barral informó que a los futbolistas «se les va a dar unos días. Venimos de una carga de trabajo muy importante, pero están a disposición del club, esperando las acciones legales y deportivas que vayamos a emprender».

el objetivo, la Repetición de la jornada

El asesor del Dépor reconoció que el objetivo no es otro que «la repetición de la última jornada. Se han vulnerado todos los principios de equidad, competitividad y de limpieza. Lo que se ha hecho ha estado mal. Si las dos últimas jornadas se juegan siempre a la misma hora es por algo. Solo vamos a aceptar que se repita toda la jornada».

Una liga de 24 equipos

Barral dijo que «si Lugo y Albacete se sienten perjudicados y no se disputan los partidos de nuevo, Numancia y Deportivo deben permanecer en la categoría». Sobre los equipos que se jugaban acceder a la fase de ascenso, entiende que se debería ampliar esta opción a Rayo Vallecano y Elche, que podrían verse perjudicados si el Dépor pierde ante el Fuenlabrada.

¿Por que no se logró antes la salvación?

Barral también valoró las últimas jornadas del equipo y afirmó que «la permanencia podíamos haberla certificado ayer. Llevamos toda una segunda vuelta jugando con un gancho, al límite, cada partido tenía una carga emocional grandísima. Veníamos de una puntuación bajísima. Los últimos partidos el equipo se cayó un poquito, hemos tenido un par de partidos que no estábamos».

¿Por qué no se suspendió toda la jornada?

Barral también aseguró que «la decisión de LaLiga media hora antes del partido era suspender la jornada. Después hablando con la federación y el Consejo Superior de Deportes, es una intuición que tengo, se toma la decisión de que no se juegue solo el nuestro. Nuestros jugadores estaban en contacto con otros de Mirandés y Lugo y no querían jugar. El Rayo tuvo para presión para hacerlo. El Deportivo en el momento que tiene conocimiento de que el suyo era el único partido que no se iba a jugar elevó su protesta a LaLiga y a la federación, antes de conocer los resultados».

¿Negligencia sanitaria por parte del Fuenlabrada?

Barral no quiso entrar a discutir los riesgos que corrió el Fuenlabrada por viajar a A Coruña con varios jugadores infectados por covid: «No sé si hubo algún tipo de negligencia, corresponde a otros estamentos investigar. Espero que se llegue al fondo y se depuren responsabilidades»

¿Qué plantilla quedará si se desciende?

El asesor deportivo del Dépor afirmó que no se está estudiando qué jugadores seguirán en caso de descenso: «No podemos estar pensando en una planificación en Segunda o Segunda B cuando todavía no sabemos dónde vamos a jugar. Estamos muy lejos de hablar con la plantilla ni con nadie de lo que va a pasar el próximo año». Lo que sí aseguró es que hay futbolistas con contrato con los que quieren contar en Segunda División y otros con los que ya se ha hablado para renovar: «Ninguno tenemos la cabeza en Segunda B. Este ha sido uno de los acontecimientos más graves de la historia de La Liga».

¿Seguirá Fernando Vázquez?

Barral tampoco quiso confirmar si Fernando Vázquez seguirá el frente del equipo el próximo año, pero sí defendió su papel en esta segunda vuelta de liga: «La trayectoria de Fernando ha sido de 36 puntos, con un partido menos. Tiene contrato para el próximo año».

Emre Colak

Sobre la situación de Emre Colak, rompió una lanza a favor del turco y afirmó que «está comprometido para jugar hasta el último partido. Emre vino por el mínimo dinero de Segunda División y está dispuesto a acabar la competición».

Fran y Valerón

Tampoco quiso confirmar si Fran y Valerón recalarán en el club el próximo año en caso de descenso: «En este momento no creo que sea un tema urgente, ni el club está pensando en ello. La energía está en otra cosa».