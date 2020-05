Richard Barral: «Con este equipo y fondo de armario, creo que será difícil que nos ganen un partido»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

18/05/2020 15:03 h

Dos semanas después de que el Deportivo empezara a entrenarse y en el primer día en el que los Fernando Vázquez ha tenido oportunidad de trabajar ya por grupos, Richard Barral tomó la palabra en calidad de asesor deportivo del presidente, Fernando Vidal. Ve un equipo comprometido, en buena forma, ilusionado y con un importante fondo de armario, que le hace ser optimista de cara a los once partidos de Liga que quedan por disputarse.

Sensaciones

«Las sensaciones en los entrenamientos por lo que observo y dice el cuerpo técnico son que la gente ha llegado en muy buen estado. Creo que vamos a vernos favorecidos porque tenemos una plantilla amplia y gran fondo de armario. Disponemos de gente que llegó en enero, que no jugaba en sus equipos, y no está tan quemada en cuanto a partidos. Creo que va a ser muy difícil que nos ganen un partido».

Renovaciones

«No existen negociaciones de renovación con ningún jugador. Sí es cierto que hemos hablado con los agentes de aquellos que tienen contrato para ver qué idea tienen. Pero faltan once partidos por jugar. Un cuarto de Liga. No se ha avanzado nada más. En este caso está Aketxe y, por ejemplo, Somma, a quien el club, como es señor y deportivo, le ofreció la renovación al ser lesionado de larga duración. Pero no hay nada que comentar. Aketxe, por ejemplo, mostró buena disposición. Pero en los jugadores que están en plantilla, tendrá mucho que decir el cuerpo técnico porque los conoce y tras los próximos once partidos los conocerá más. Otro caso es el de

Çolak, que hizo un esfuerzo enorme por venir. Es un jugador que marca diferencias en Segunda y que, además, se ha adaptado bien al sistema del entrenador, algo que me ha sorprendido gratamante. Si le hacen una oferta inalcanzable se irá, pero si no es tan desorbitada, él está dispuesto a quedarse»

Estructura deportiva del próximo año

«Con el tema del coronavirs todo se ha aplazado dos o tres meses. Cuando había que tener un organigrama ya preparado y todo, este parón ha cambiado las prioridades del club. Se aplazó la junta del 17 de marzo y con eso el club está dando cambios en todos los sentidos. En el aspecto deportivo de organigrama se ha aplazado en el tiempo. El mercado de fichajes se correrá hasta que finalice la temporda y eso nos fecta a todos. Pero imagino que pronto se hablará de ese tema. Y cuando el presidente y el consejo tengan las cosas claras, entiendo que igual que han hecho cambios en otros estamentos, tocará hablar del tema deportivo».

Domingo catoira

«Ya sé que ha salido el nombre. Le habéis preguntado al presidente por él y ha dicho que no hay nada claro. Es un poco lo que decía antes, como no está organizada la parcela deportiva no se puede hablar de nombres concretos porque no hay nada».

Límite salarial

«Todavía no tiene claro la Liga cómo va a hacer, con todo lo que ha pasado, en el caso particular del Deportivo, que esté pendiente de tomar decisiones definitivas para su futuro, está aún menos claro. No tenemos ni una referencia»

Cantera

«Pase lo que pase (seguir en Segunda o bajar a Segunda B), una de las prioridades del club es hacer una apuesta clara por la cantera.Eso no quiere decir que las cosas se regalen. Puedes subir jugadores pero eso luego hay que ganárselo. Puede haber entre doce o catorce jugadores con contrato en vigor. A partir de ahí hay que fichar futbolistas del mayor nivel posible. Y, luego, dejar un cupo para los que suban del Fabril que traten de ganarse un puesto en pretemporada. Se intentará promocionar al jugador que destaque y dé nivel».

Expectativas de mercado

«Estamos a la expectativa para ver qué pasa. Si se termina la Liga. Hasta cuándo se va a jugar a puerta cerrada. porqe va ser decisivo en la economiía de los clubes.En ese sentido, el Deportivo es uno de los que mas podría perder si se juega sin público, por la masa social que tiene, la publicidad, los palcos. Ingresa mucho los días de partido. En cuanto al mercado en general, se va a regular. Hubo un desmadre cuando fue el traspaso de Neymar, que se inflaccionó todo. Pero pienso que ahora volverá todo a su sitio. En lo que al Dépor se refiere, imagino que tendremos que tener uno año y medio o dos de transición».

Rolan y Fede Cartabia

«Son casos parecidos pero diferentes. Ambos representantes nos han hecho llegar la intenciónde los clubes en los que están cedidos de que querían efectuar la opción de compra que tienen. En el caso de Rolan no hemos sabidonada más. Otros clubes han preguntado, pero todo dependerá de lo que digan los mexicanos. No podemos escuchar otras ofertas. En cuanto a Fede nos han pedido que cambiáramos un poco las reglas del juego. Pero les dijimos que era lo que estaba firmado. Asi que en ambos casos hay que esperar a la fecha y ver que pasa. Si no se dan esas ventas, son jugadores con contrato y un nivel altísimo para Segunda. Asi que, dependiendo del nivel económico que haya, pues a partirde ahí se decidirá si juegan en el Dépor, una cesión nueva o qué se hace».

Los fichajes de invierno

«Los jugadores estaban a disposición del entrenador. Con ellos, el propio técnico reconoció que tenía otras alternativas. Ahora, con el parón, todos los jugadores parten de cero. Los que llegaron, veníande jugar poco en sus equipos, pero ahora estarán al mismo nivel que sus compañeros. Va a ser un plus y el entrenador va a disponer de una plantilla amplia y un fondo de armario importante».

Plan para Segunda o Segunda B

«Cuando llegamos el planteamiento era más cerca de Segunda B que de Segunda. La decisión más imporante que ha tomado el consejo es lograr la viabilidad sea en la categoría que asea. Ahora conseguimos resultados importantes y la perspectiva ha cambiado.Por eso, tengo que pensar solo en Segunda. Eso sí, si hay un desenlace inesperado, pues nos pondríamos en ese escenario»