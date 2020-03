0

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

07/03/2020 23:19 h

No se había asentado aún en Abegondo, cuando Fernando Vázquez ya había diagnosticado lo que tenía que suceder para que el Deportivo, en aquel momento un muerto viviente, pudiera resucitar y salvar la categoría. Sus cuentas pasaban por lograr un equipo sólido, que no encajara más de 15 goles en toda la segunda vuelta y, por el contrario, marcara 30.

Y los números se alineaban con sus deseos en los primeros seis partidos. Incluso, con unos registros superiores a los imaginados. Sin embargo, los cuatro últimos compromisos han tirado por tierra sus guarismos.

En los diez encuentros de Vázquez como entrenador, el Dépor ha marcado y recibido los mismos goles: once. Si se hace una proyección a final de temporada, los números no son para soñar, ni mucho menos: 25 goles a favor y en contra. Las cuentas no salen ni en ataque ni en defensa. Bien es cierto que esa proyección podría realizarse por puntos, lo que nos daría una suma final de 57 tras las 42 jornadas disputadas. Salvación asegurada. Es lo que tiene la estadística, que uno puede adaptarla a su gusto y sacar las conclusiones que le interesen.

Lo incuestionable es que, más allá de las cuentas de Fernando Vázquez, a este equipo le falta mucho fútbol. Algo que cuesta entender cuando en el campo se alinean juntos Gaku, Çolak y Aketxe, tres futbolistas que tienen como bandera la creatividad.

Este Dépor, aunque muchos de sus futbolistas no son de ese corte, aparenta estar cómodo cuando se repliega. Lo tiene trabajado. Sin embargo sufre cuando tiene que crear. Nadie encuentra su sitio. Las asociaciones no llegan. Los centrales necesitan muchos metros para sacar el balón. El acierto defensivo seguro que volverá. Ahora hace falta un poco más de fútbol. Pero nadie dijo que esto fuera a ser fácil.