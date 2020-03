Fernando Vázquez: «En Almería es posible que a nivel defensivo tengamos que estar impresionantes»

0

La Voz de Galicia

06/03/2020 14:12 h

Fernando Vázquez ha insistido en la necesidad de que el Dépor siga siendo el bloque competitivo en que se ha convertido en esta segunda vuelta. Este es un repaso por sus declaraciones antes del partido del sábado en Almería.

SENSACIONES. «El equipo está con el ánimo alto, la energía alta y solo hay que ver cómo ha entrenado hoy para darse cuenta de que está superilusionado para ir a disputar un partido que todos queremos ganar»

RIVAL. «No me compete analizar la situación del Almería. Es un equipo con mucha velocidad y verticalidad, muy rápido en llegar a la portería contraria y con grandes jugadores. Tiene hambre por ganar, porqie sus expectivas son de ascenso y querrá sacar provecho de su partido contra nosotros»

KEKO Y HUGO VALLEJO. «Se están entrenando bien, pero estoy contento y no pongo en discusión a Eneko y Mollejo. Son dos chavales que nos están dando un rendimiento importante».

CAMBIO DE ESQUEMA. «Pero jugamos contra el Almería… hay equipos contra los que podría plantearse salir con un pensamiento diferente. Pero el Almería no da ese margen. Es un rival que está en la pelea por subir y con posibilidades incluso de ascenso directo. Conociendo a Guti va a plantear un partido normal».

SALVA RUIZ. «Está cada vez más cerca de recibir el alta. Se entrena con normalidad y este fin de semana se queda aquí».

JUGAR CON DOS DELANTEROS. «Sí que me lo planteo. Gol, velocidad y remate es lo que todo equipo necesita. Esa posibiliadd está contemplada. ¿Cómo introducir a Claudio? Puede ser intentando cambiar la estructura del equipo o no. Las dos cosas estamos entrenando».

BEAUVUE. «Debo analizar jugadores e intentar poner a los mejores. No es facil pero estoy contento con el equipo y busco a los más adecuados. Claudio nos puede dar muchas cosas y mi obligacion es buscarle sitiio. Que jueguen los que más rendimiento y más talento y más partidos pueden ganar. Claudio nos puede dar muchas cosas».

POSICIONES BERGANTIÑOS-PERU. «En Almería no creo que varíe los tres centrales que han jugado hasta ahora, pero hay una situación evidente, que si hay problemas con algún central, hay que buscar soluciones. Álex jugó conmigo en una línea de cuatro en el último ascenso y lo hizo de forma extraordinaria. Porque un defensor no solo lo es con la pelota cerca. Hay que tener anticipación y Álex sería una alternativa viable. Entonces pruevo ahí a Uche y Álex, por lo que pueda venir».

SABER SUFRIR. «Va a depender del planteamiento del Almería, pero pensando en la calidad y las necesidades del Almería, me hago una idea de cómo va a salir. Si es así, es posible que a nivel defensivo tengamos que estar impresionantes y si tenemos alguna oportunidad hay que aprovecarla».

RIVAL. «Considero que es un equipo que necesita ganar. Viene de dos derrotas y un empate en casa. Tiene sus urgencias. Si esto va a ser fundamental en el resultado o no, está por ver».

ESTILO DÉPOR. «El equipo ganaba con la posesión baja, en torno al 38, 36 o 40 %. Los resultados salían. Subimos posesiónm en Zaragoza y perdimos, contra el Lugo igual y empatamos. Parece que ofensivamente nos estamos movilizando, pero no nos están dando resultado estas situaciones. Es imparable que el equipo mejora poco a poco y se va encontrando. ¿Pero a veces qué es mejor? Coger la pelota e imponerte o esperar que el rival se equivoque y hacer daño. La conclusón es clara: nos da más resultado la espera que la iniciativa».

EVOLUCIÓN. «Está claro que a los rivales les cuesta mucho hacernos daño. Tendriamos que evolucionar a hacer lo mismo cuando atacamos y tenemos la pelota, pero ahí la cuestión es: ¿Y cuando la perdemos qué hacemos? Ese es el siguiente paso. No tanto la estructura del equipo, sino que si perdemos la pelota, qué hacemos, y en eso hay que mejorar».

PAPEL DE VÍCTIMA. «Somos un equipo compoicado al que los rivales respetan, porque somos competitivos. Nadie puede garantizar un resultado, pero vamos a afrontar este partido con la seguridad de que nos van a tener que ganar. No estoy preocupado. Sé que me quedan por ganar cinco o seis partidos. Es un reto y lo tomamos así ir a Almería. No variamos nuestro pensamiento».

CENTENARIAZO. «Estuve en el Bernabéu comentando el partido para alguna emisora. Fue una alegría impresionante. Recuerdo la sensacion de incredulidad, como todos los deportivistas».

HOMENAJE A ARSENIO. «Todo el deportivismo debe estar hoy orgulloso y especialmente emocionado.Yo me siento así, voy a ir al acto y solo puedo hablar de la emoción y el orgullo que supone para una ciudad y una afición».

GANAR LA COPA CON EL DÉPOR. «Eso queda muy lejos, no tengo tiempo para soñar. Esa posibilidad sigue existiendo, solo hay que mirar quiénes juegan esta final».

BUENO EL EMPATE EN ALMERÍA. «Eso lo valoras en función del partido. Si es un empate en el minuto 90, todos saltamos, pero si es como el día del Girona, nos quedamos mal y decepcionados».

PREOCUPACIÓN POR EL CORONAVIRUS. «Lo comentaban algunos jugadores en el desayuno. No hay nada de miedo en el equipo. Yo también pienso qué pasaría si lo cojo yo, si se suspendería el partido. Es una situación que desconoces. Pero estamos supertranquilos, hay tres casos en galicia. Es duro para los que lo tienen, pero a nivel estadistico no es nada preocupante».

SUSTITUTO A SOMMA. «Depende de quién llegue. Es la realidad. Me encataría que llegase alguien que marcase muchas diferencias, pero soluciones tengo. No estoy preocupado. Me daría alegría que llegase un futbolista muy importante».