Mollejo sobre el derbi: «Es un partido de necesidad»

El deportivista se declara sorprendido por «lo actualizado que está y cómo ve el fútbol» Fernando Vázquez

Ager Aketxe (Bilbao, 1993) es futbolista por imitación. De su padre, que se quedó a las puertas del Valencia, y de su hermano, otro francotirador a balón parado que sigue rodando por equipos de la zona alta de Segunda B. Siguiendo los pasos de los dos Isaac de la familia, ha acabado en el Dépor.

-¿Por qué solo firmó por un año?

-El fútbol puede cambiar mucho y un día te quieren y otro no. Yo lo que tengo claro es que quiero estar donde me quieran. Obviamente, no tendría ningún inconveniente en seguir en el Dépor un año más o los que sean, todo lo contrario; pero eso lo tengo claro: quiero estar donde me quieran. A lo mejor firmas más años y viene un entrenador que no te gusta o pasa algo, y por eso prefiero hacerlo así.

