La polémica del Dépor-Girona: Vicente no insultó al árbitro, pero este lo expulsó

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

15/02/2020 12:41 h

La nefasta tarde-noche de Jorge Figueroa Vázquez el viernes en Riazor tuvo su culmen con la expulsión de Vicente Gómez cuando el partido ya había finalizado. El colegiado, en el centro del campo mostró la roja directa al canario ante la sorpresa del estadio. Inicialmente, se pensó que el futbolista blanquiazul podría haber proferido algún insulto al árbitro. Pero no. El propio colegiado recoge en el acta las palabras que tuvo Vicente hacia él y que están muy lejos de la gravedad de una roja.

«En el minuto 90 el jugador (8) Gómez Umpiérrez, José Vicente fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el partido, estando aún en el terreno de juego se dirige a mi en los siguientes términos: “Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal muy mal, hoy muy mal”. Siendo advertido previamente que cesara su actitud».

Esta acción fue la gota que colmó el vaso de una actuación arbitral pésima que privó al Deportivo de sumar los tres puntos frente al Girona. Una posible falta a Dani Giménez en el primer gol de Stuani y el hecho de no haberle mostrado la segunda amarilla al uruguayo, cuando golpeó con su brazo el rostro de Peru Nolaskoain fueron dos de los errores más graves que cometió el árbitro sevillano, que hace años ya había expulsado a Luisinho en Riazor y obligado a retirarse a los recogepelotas porque entendía que no estaban realizando bien su labor.