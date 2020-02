Fernando Vázquez: «Son difíciles de comprender las decisiones del árbitro»

0

Pedro Barreiros

15/02/2020 00:07 h

El empate dejó un regusto amargo a Fernando Vázquez y la sensación de que el colegiado no se comportó como debería. «Hablar de los árbitros es peligroso siempre para un entrenador. El primer tiempo me pareció raro, son difíciles de comprender para mí sus decisiones, pero seguramente cuando lo vea por la tele las entenderé mejor», relató el entrenador del Deportivo, a quien la labor de Figueroa Vázquez siempre le dejó «la sensación de no estar tranquilo». Aún volvió a referirse al árbitro cuando habló acerca del partido de Mollejo y la razón por la que decantándose por sustituirlo en el descanso. «La relación entre árbitro y jugador no estaba muy allá y antes de quedarnos en inferioridad decidí cambiarlo», señaló.

El condicionante de las decisiones arbitrales marcaron el desarrollo de todo el partido, incluso el resultado final, pues Stuani podría haber sido expulsado por un codazo a Peru Nolaskoain antes de que marcase el segundo gol. «Tenía sensaciones raras con el árbitro. A Merino le hicieron varias faltas en el primer tiempo que no se pitaron. En realidad, las faltas casi todas eran en contra de nosotros. Al final, empatamos y, por tanto, no batimos el récord tan ansiado. Pero seguimos sumando un punto, lo damos por bueno y ahora (el próximo domingo) vamos a Zaragoza a por la octava victoria», añadió. Incluso Vicente Gómez fue expulsado después de que el colegiado pitase el final del encuentro. «No sé si fue por protestar. Mejor que lo cuente él», despejó Vázquez.

Al respecto del partido, el profesor de Castrofeito lo calificó de superexigente y durísimo para nosotros. Y ante un equipo con un potencial impresionante. Lo intentamos parar a nuestra manera. Fue un partido supercompetitivo, superduro, muy trabado, con muchas faltas, y nosotros sufrimos. Pero mi equipo estuvo impresionante competitivamente. No recuerdo un rival que nos hiciera tan pocas ocasiones de gol, ni remates de cabeza. Estuvimos enormes. Sufrimos y competimos en un partido durísimo», insistió.

«El empate ha sido merecido», sostuvo Martí

El entrenador del Girona se mostró satisfecho con el punto sumado en Riazor. «Con el 2-0 no nos hemos vuelto locos, pero luego y ha llegado un empate merecido por lo que se ha visto», dijo antes de evitar las polémicas arbitrales: «El VAR decide y no voy a valorarlo ni protestar».