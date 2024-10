¿Por qué puede explotar un teléfono móvil?

Atlas

La muerte de un matrimonio y sus dos hijos en la localidad sevillana de Guillena ha impactado por la magnitud de la tragedia, pero también por el origen del suceso. Este martes se ha conocido que el fuego en la vivienda en la que la familia quedó atrapada se originó por la explosión y combustión de la batería de un móvil que estaba cargando en la parte inferior de la vivienda. En concreto, encima de un sofá.

El incendio de Guillena, en el que murieron un matrimonio y sus dos hijos, se originó en un móvil que estaba cargando La Voz

El proceso de carga, ¿cuáles son los riesgos?

Las baterías de litio están presentes en múltiples dispositivos de uso diario, como tablets, relojes inteligentes, cepillos de dientes y, por supuesto, smartphones.

Los expertos recomiendan que los dispositivos no se expongan directamente al sol. Tampoco a ninguna fuente de calor. Es decir, mejor no dejarlo cerca de una ventana, pero tampoco cerca de un radiador. Por supuesto, no se debe cargar en ninguna de estas condiciones porque la batería se va a sobrecalentar.

La carga de los móviles debe hacerse sobre superficies lisas no combustibles y donde haya una fácil ventilación. El peor lugar donde realizar la carga siempre son los textiles. Mejor no colocarlos encima de la cama, de sillas o sofás. Tampoco cerca de cortinas.

Los propios fabricantes recomiendan usar los cargadores originales y jamás métodos de carga que estén deteriorados. Si no son originales, el cargador debe estar certificado por el fabricante. El cable también debe estar en buen estado.

Si notamos que el móvil se calienta mucho, debe suspenderse la carga y desconectarlo de la red. Tampoco se debe sustituir la batería de litio original del teléfono por una reciclada o hacer reparaciones caseras.

Tampoco hay que descartar que un dispositivo enchufado a la red experimente una sobrecarga eléctrica. Por esto, usar regletas de mala calidad está desaconsejado.

Una vez que el dispositivo termine de cargarse debe desconectarse de la red.

Pocas posibilidades

Aunque la posibilidad de que explote un teléfono es escasa, es verdad que hay baterías de litio que pueden tener fallos de fabricación. Hace ocho años, Samsung retiró su Galaxy Note 7 después de que registrase varias explosiones.

Tampoco se debe manipular de forma casera y debe dejar de usarse si se nota que está hinchada o deformada.