Ayuso, emocionada al hablar del bebé que perdió: «No tenía nombre porque era muy pequeño, pero le llamaba Manolito»

Ayuso, durante su participación en «100 % Únicos», de Cuatro

Todos los focos siguen puestos sobre Isabel Díaz Ayuso tras su recepción a Javier Milei y tras la declaración aplazada de su pareja, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid salía este lunes de su contexto habitual para participar en el programa de Cuatro, 100 % Únicos, en el que un grupo de personas autistas entrevistan a diferentes celebridades.

La dirigente popular, que compartió espacio con Mercedes Milá, no rehuyó la pregunta de qué sería para ella ser madre tras la pérdida del bebé que esperaba en julio del 2023 a las ocho semanas de embarazado. «La verdad es que lo he sido. Durante unas pocas semanas fui madre y yo creo que es lo más bonito que me ha pasado nunca, en la vida», decía Ayuso visiblemente emocionada.

«Lo perdí cuando llevaba conmigo ocho semanas. Y a ver, no tenía nombre porque era muy pequeño, pero le llamaba Manolito. Le llamábamos Manolito en casa. Y teníamos mucha ilusión. Siempre estoy contando el tiempo que llevaría ya conmigo», continuaba poniendo el foco en un embarazo que no llegó a término. «Pienso que ya voy a tenerle siempre conmigo y así ya se es madre para siempre».

Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió una ola de apoyo en aquel momento, reconoce haberlo pasado «muy mal». «Me dolió mucho en todos los aspectos, siempre pensaré en él. Creo que es lo mejor que me ha pasado y que no hay nada más bonito que dar vida y tener niños y la familia», añadió.

Isabel Díaz Ayuso aseguró que desde su puesto sí hay «muchos niños que querer y cuidar, pero sí me gustaría tener uno».

«Las cosas más duras que pasan a la vez son las que más aportan. Superas una barrera. Te da lección de vida», aseguró.

Días antes, el pasado 14 de junio, Ayuso también había mostrado su emoción sobre esta fase de su vida en la presentación de Rock A LA PAR, una iniciativa orientada a la plena inclusión de personas con discapacidad intelectual. Durante la puesta de largo del proyecto, la presidenta se emocionó al dirigirse al hijo de David Summers, cantante de Hombres G y padrino de esta iniciativa: «Desde luego, si hubiera podido tener un hijo, hoy tendría cuatro meses, ojalá fuera como tú, Dani».

Un perro en las redes sociales

Isabel Díaz Ayuso se enfrentó también a otro tipo de cuestiones que sobrevuelan su figura como su pasado profesional gestionando las redes sociales del perro de Esperanza Aguirre. La presidenta de la comunidad aseguraba que no era cierto. «Soy periodista y durante muchos años llevé la comunicación digital de mi partido». A esto añadió que inspirados en una cuenta de Downing Street, «que es una parodia de un perro», y «simulando el humor político la noche electoral de unas elecciones la abrimos entre mi equipo y yo, pero después no la estuve llevando».