¿Con cuánto dinero me pueden multar si no comunico mi llegada al Sergas?

0

La Voz de Galicia G.V

Redacción / La Voz 29/07/2020 14:58 h

Desde la pasada medianoche es obligatorio tanto para residentes como no residentes en la comunidad gallega comunicar sus datos al Sergas. ¿En qué casos? El requisito es haber estado en algún momento durante los 14 días anteriores a la llegada en Galicia en las comunidades de Aragón, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja o en una larga lista de 137 países de todo el mundo.

La normativa da 24 horas a los ciudadanos que lleguen a Galicia para hacer esta comunicación a través de la página web del Sergas https://coronavirus.sergas.gal/viaxeiros- o en el teléfono 881002021.

El Ejecutivo gallego ha querido dejar claro que la vocación de esta medida es informativa para proteger a la comunidad del covid-19 y poder actuar con rapidez ante cualquier contingencia, pero es cierto que existen medidas sancionadoras que van de los 600 a los 600.000 euros. Estos importes los establece la Lei de Saúde. Las infracciones se categorizan como leves (de 601 a 3.005 euros), graves (entre 3.005 y 15.025 euros) y muy graves (entre 120.000 y 601.000 euros).

Sanciones graves: ¿Por qué motivo?

¿Por qué motivo me pueden sancionar si no comunico mi llegada a Galicia y cuánto tendré que pagar? Todo dependerá de la gravedad de la infracción, como ha asegurado este miércoles el gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa. «A Lei de Saúde establece os criterios. Pódese sancionar, por exemplo un incumprimento coa normativa sanitaria. Nestes casos é unha normativa que obriga a facer unha declaración. A sanción e as condicións que se establezan dependen das circunstancias do que se faga», explicaba.

Es decir, no es lo mismo no comunicar una llegada a Galicia desde uno de los destinos sensibles epidemiológicamente que no hacerlo y además ser consciente del peligro que puede entrañar para la sociedad. «Non é o mesmo unha persoa que omite a súa declaración por un erro involuntario e que non ten ningún tipo de transcendencia para a saúde pública que unha persoa que o faga conscientemente, chegando á comunidade autónoma xa coa infección coñecida e que orixine aquí un brote», explicó Fernández-Campa.

Y es que las cuantías económicas van de las multas más moderadas a las astronómicas. «Hai cuantías económicas dependo da gravidade de cada caso. Temos unha tipificación moi ampla: dende unha infracción leve en grao mínimo ata unha moi grave en grao máximo -600.000 euros-. Depende das circunstancias da situación».

El propio martes, cuando la medida se publicaba en el Diario Oficial de Galicia, el propio gerente del Sergas insistía en que la medida «fundamentalmente no está implantada para establecer sanciones. Ni siquiera creemos que el carácter coercitivo es lo que va a hacer que la gente haga o no la declaración pensando en que puede o no hacer la declaración», recordaba.