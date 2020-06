Juan Carlos Balbuena: «Quejarse es de cobardes»

0

La Voz de Galicia jorge casanova

23/06/2020 05:00 h

A estas alturas, Juan Carlos Balbuena (Puerto Plata, República Dominicana, 1973) tendría que estar dando brincos por las fiestas de Galicia y haciendo brincar a la legión de seguidores que tiene El Combo. Pero no, está descansando en Canarias con el resto del grupo y disfrutando, por primera vez en muchos años, de un verano en familia, que es algo que echaba en falta.

-¿En serio, solo descanso?

-Bueno, hay una gran incertidumbre. Tenemos muchas ganas de trabajar, pero unas cosas son las ganas y otras las posibilidades que hay de hacerlo. Esto es una cadena que tiene que ser rentable para todos. Muchas fiestas se están cayendo y la gira tiene que ser rentable. Más para nosotros, que tenemos que desplazarnos desde Canarias.

-La Panorama no va a hacer gira.

-Desde mi punto de vista, es comprensible. Es una inversión muy grande para poco verano, pocas actuaciones. Son orquestas que no pueden bajar mucho el caché.

-Va a ser un verano muy raro

-Rarísimo. Nosotros seguimos componiendo, preparando temas desde casa, aunque estamos acostumbrados a trabajar con el público. Pero hay que adaptarse, como todo en la vida. A veces también hay que improvisar y, si lo gestionas mal en tu mente, será menos llevadero para ti.

-¿Cómo pasó el confinamiento?

-En casa, en familia. Cuando hay tanta actividad a uno no le da tiempo a estar en casa, relajado. Llevo desde 1990 en España y nunca he dejado de trabajar. Y cuando empezamos las giras gallegas, más trajín aún. Por eso lo estoy aprovechando. Igual demasiado, que estoy empezando a echar barriguita, ja, ja.

-¿Cómo se explica el éxito tan grande que tiene una formación como la suya en Galicia?

-Al principio no fue fácil. Cuando llegamos fue como cuando te invitan a una fiesta de ricos y tú eres muy pobre y tienes que pedir unos zapatos prestados. Nosotros en Canarias teníamos mucho éxito, pero de gente. No era muy rentable porque en Canarias es muy difícil vivir de la música. Y cuando vinimos, era un desastre. Tuvimos que readaptar el repertorio, poner una chica, aprender los pasodobles... Pero luego empezó a pegar fuerte Shakira, Juan Magán...

-Y todo empezó a funcionar.

-Sí y con otra cosa, que nosotros siempre hemos tenido un trato muy cercano con el público y poco a poco se fue formando una historia. Y seguimos trabajando. La verdad es que tenemos un público incomparable.

-Parecen muy distintos canarios y gallegos.

-Aparentemente hay más fiesta en Canarias, pero en Galicia, cuando te metes, te das cuenta de que no hay cosa que le guste más a un gallego que una fiesta. Si no las hay, se las inventan: la festa del porco sin rabo, ja, ja. Cualquier excusa es buena. El gallego es muy fiestero.

-Y no hay fiesta sin música.

-Sí, en Galicia viven lo de las orquestas como el fútbol. Fuera de aquí, la gente no se lo cree.

-¿Cómo se metió en este mundo? Porque usted era peluquero.

-Sí. Yo me hice peluquero con 17 años. Estudié en una academia y luego empecé a trabajar. Siempre digo que la actitud es lo que vale. Y yo tenía ganas. Un día vinieron unos dominicanos que tenían una orquesta y me preguntaron si conocía a algún cantante, porque les faltaba uno. Y les dije: «¡Yo, yo soy cantante!». Pero no había cantado más que en la ducha. Me hicieron una prueba el jueves y el viernes ya estaba actuando.

-Se ve que lo hizo bien.

-Bueno, si ahora desafino, imagínate de aquella.

-Está casado con otra cantante de la orquesta. La conoció allí, supongo.

-No, no. Yo a mi mujer la conozco desde que tenía 8 años. Estuvo de bailarina porque yo ya estaba en la orquesta y como era mi pareja y ella reunía las condiciones hizo un par de giras de bailarina. Llevamos ya 14 años y para mí, mi mujer es la única.

-En el mundo de las orquestas, con tantos fans...

-Si tú sabes lo que quieres (y lo que no quieres) se pueden llevar las cosas bien. Tenemos una relación sólida. Yo no soy celoso y he tenido ya etapas en mi vida. Ahora quiero una tranquilidad emocional y no andar saltando de un lado para otro. Yo puedo decir a boca abierta que siempre le he sido fiel a mi mujer.

-¿Cuál es la canción que nunca falla?

-En la actualidad La cucaracha es la que no falla. Nunca tuvimos un tema colocado donde ahora está La cucaracha.

-Intente definirse en cuatro palabras.

-No sé. El espejo de uno es la gente. Me considero una persona que no necesita mucho para vivir. También leal y agradecido. Hay que disfrutar de lo que se tiene, así que me ajusto a mis posibilidades y vivo bien. Quejarse es de cobardes.

-¿Cocina algo?

-Sí, sí. Yo soy autosuficiente. Desde coser un botón a lo que haga falta.

-¿Tatuajes?

-No, aunque a partir de los 40 me lo empecé a pensar. Un no rotundo se lo doy a las drogas. Nunca las he utilizado ni las utilizaré.

-Una canción.

-¡La cucaracha!

-¿Lo más importante en la vida?

-La salud, porque sin salud no hay nada.